Sivas’a sanat yapısı yaptırılacak

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sivas İl Özel İdaresi, merkez ilçe köy kollarına sanat yapısı yaptıracak.
Sanat yapısı yaptırma işinin ihale ve teklif açma tarihi 07.05.2021.
İhale ile yaptırılacak olan sanat yapılarının içeriği hususunda ise “Merkez Güneli-Örencik Köy Yolu 3X3 L= 12 m Kutu Menfez Merkez Savcun Köy Yolu 2(3X2) L =3m ilave Kutu Menfez Merkez Asarcık Köy Yolu 6X3,5 L =3 m ilave Kutu Menfez” bilgisi verildi.
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