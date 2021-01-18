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Sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 24 bin 755 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 11-18 Ocak'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 24 bin 755 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.
Sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 24 bin 755 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığın korunmasına yönelik sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının devam ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar devam eden kısıtlamaya vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı vurgulandı.

Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlara idari ya da adli işlem yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"11 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 15 Ocak Cuma akşamı saat 21.00'de başlayıp 18 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 24 bin 755 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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