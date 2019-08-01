Sokak hayvanlarının ihtiyaçları

Türkiye'nin hangi şehrine gidersek gidelim sokak hayvanlarına yardım yapılması konusunda hem fikir olmamız gerekiyor.

Sıcak ve soğuk havalarda nasıl iklim nedeniyle kılık, kıyafetimizde farklılıklar meydana geliyorsa, sokak hayvanları içinde yaşam koşulları değişmektedir.

Sadece barınaklara giderek yardım yapılmasının yeterli olmadığı kanaatindeyim. Kendi yaşadığım ilçedeki sokaklarda başı boş gezen sokak hayvanlarının çöp kutularındaki mücadelesini takdir ettim.

Ancak çöpe poşetle atılan yiyeceklerin sokak hayvanlarının da düşünülerek çöp kenarlarına açık şekilde bırakılması daha mantıklı olacaktır. Bazen duyuyoruz böyle "komşular kemik bırakınca kızıyor" komşu köpekten korkuyorsa yeni bir bahane üretecektir.

Kemiğini önüne koyduğun köpeğin kimseye zararı olmak. Ki köpek zaten o kemiği poşete konulduğunda alsa bile yine kimseye zararı olmayacaktır.

Ancak o hayvanın çaresiz şekilde çöp kutusuna dalarak kemik araması bence bu durumda saçma. Doğanın kuralı bu olabilir diyenler çıkacaktır ancak doğanın kuralına göre uymak ne zamandan beri sokak hayvanlarına gelince mantıklı oldu anlamış değilim.

Sokak hayvanlarına yönelik yazın ayrı bir senaryo, kışın ayrı bir senaryo hep yazılıp duruyor. Sokağı kirletiyorlar, yok bahçede yatıyorlar, yok alıştılar yemek vermeye gitmiyorlar.

Bunlara sığınmak yerine bir kap yemek, bir kap su bırakılması yaşanabilir bir dünya için ilk adım olabilir.

Bunu herkesin yapması elbette 2019 Türkiye'si için mümkün olmayabilir ancak herkes elini taşın altına koyduğunda ne hayvan sıkılır yaşamaktan, ne insan bıkar güzellik yapmaktan.