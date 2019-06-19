  • BIST 93.771
  • Altın 253,220
  • Dolar 5,8594
  • Euro 6,5656
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 22 °C
»

Sokak kedileri için sayım yapılacak

Ukrayna’da sokak kedilerinin bakımı ve aşılarının takip edilmesi amacıyla kedilerin sayılacağı duyuruldu. Daha önce sokak köpeklerine de yapılan bu uygulama sayesinde, mobil uygulama üzerinden bu sayı takip edilebilecek.
Sokak kedileri için sayım yapılacak

Ukrayna’nın Lviv şehrinde sokak kedilerinin sayımı yapılacak. Lviv Şehir Konseyi toplantısında konuşan Lev Oksana Koshak, daha önce sokak köpeklerine uygulanan bu uygulamanın dünyada bir ilk olduğunu, sokak kedilerinin bakımı ve aşılarının takip edilmesi adına yapıldığını söyledi. Koshak, “Bu güne dek tek bir belediye ya da şehir böyle bir uygulama yapmadı ve sokak kedilerini sayabilecek bir yöntem geliştiremedi. Biz ilk olacağız” dedi.

Mobil uygulaması ‘Animal-ID.info’nun kurucularından olan Victor Kopach, “Geliştirdiğimiz mobil uygulama sayesinde 2014’ten beri sokak köpeklerini takip edebiliyor, bakımlarının ve aşılarının yapılıp yapılmadığını yüzdesel veriler olarak elde edebiliyoruz. Şu anda bu sistemi kediler için de geliştirdik. Bu uygulama Lviv’den sonra Almanya’da da yapılacak” dedi.

​Sokak kedileri için yapılacak sayımın 26-39 Haziran tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatıralar ve Şiirler Işığında Bir Dava Şairi ABDURRAHİM KARAKOÇ19 Haziran 2019 Çarşamba 00:05
  • Sektör durdu inşaat işçisi zorda19 Haziran 2019 Çarşamba 00:04
  • 18 Haziran 20.30 HADİ ipucu: İrem Derici geçtiğimiz haftalarda hangi şarkısına klip çekmiştir?18 Haziran 2019 Salı 17:16
  • Kuzucular Köyü Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor18 Haziran 2019 Salı 14:29
  • Emniyetin 'beyaz kırlangıcı' ilgi çekti18 Haziran 2019 Salı 11:52
  • Dünya ormanları 4 milyar hektara geriledi18 Haziran 2019 Salı 11:49
  • Ajda Pekkan: Tatil nerede, ben nerede18 Haziran 2019 Salı 11:28
  • Piton timsaha acımadı canlı canlı yedi18 Haziran 2019 Salı 10:44
  • 18 Haziran 12.30 HADİ ipucu sorusu: Hayat kurtarmanın en kolay şekli olan bağış yöntemi nedir?18 Haziran 2019 Salı 10:32
  • İstanbul'da sanat kılıfı altında sapkın eşcinsel etkinliği18 Haziran 2019 Salı 10:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti