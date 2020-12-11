Su İsrafı  

Bu günlerde yaşadığımız insanları umutsuzluğa ve tükenmişliğe yol açmaktadır. Ancak yaşadığımız bu günlerde şükür etmek Allah’ın her daim verdiği imtihanlara boyun eğmek biz mümin insanların görevidir. Yüce dinimiz İslam, dünya ve ahiret mutluluğu için israfı yasaklamış, her konuda iktisat ve itidali benimsemiştir. İktisat ve İtidal yeme, içme, harcama konuşma ve benzeri işlerde ölçülü olmak zorundadır.

İsraf ise herhangi bir konuda aşırı gitmek, doğru ve gerçek olandan sapma, meşru sınırların ötesine geçme imkânları ve sahip olan değerleri gerekli görülen yerler dışında veya gereğinden fazla harcama anlamına gelmektedir. Bizlerde bu günlerde su israfına yönelip çok fazla su tüketmeye başladık ve sularımızın tükenme noktasına ulaşmıştır. Bunu açıklamak olursak gereksiz su israfı fazla tüketim ve boş harcamalar sularımızın tükenmesine sebep olmaktadır. Kuranı Kerimde; “Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz çünkü Allah israf edenleri sevmez.” (Araf Suresi 31 ayet)

“Birde akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver gereksiz yere saçıp savurma zira böyle saçıp savuranlar şeytanın dostlarıdır. Şeytan inse Rabbine karşı çok nankördür.” (İsra Suresi 27) ayet İsrafa dikkat etmeliyiz, çünkü Allah’ın sevmediği işlerden bir tanesidir. Bizlerde abdest alırken, bulaşık yıkarken, dişlerimizi fırçalarken ve daha birçok su ile ilgili işlerimizde dikkat etmeliyiz, Çünkü bu müminin görevidir. Hz Peygamber Efendimiz kibirsiz ve israf etmeden yiyiniz, içiniz ve sadaka veriniz buyurmaktadır.

Öyle ise bizlerde içimizde yaşadığımız dünyada açlıktan ve susuzluktan insanların öldüğünü unutmadan sahip olduğumuz maddi ve manevi bütün imkânlarımızı israf ve cimriliğe kaçmadan ölçülü bir şekilde kullanmalı, fakirleri, yetimleri, ihtiyaç sahiplerini daima gözetmeli ve bize verilen her nimetten dolayı hesaba çekileceğimizi asla unutmamalıyız. Allah’ın bizlere verdiği her bir nimete şükür etmeliyiz, bu bizim Müslümanlık ve kulluk görevimizdir. Bizlerde bu günlerde su tüketimine dikkat etmeliyiz ve geleceğimiz ve çocuklarımız için bunlara dikkat etmeliyiz. Allah’ın verdiğin bütün rızıklara sükür etmeliyiz. Selam ve Dua ile.