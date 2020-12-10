Yanlış Strateji 

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında daha neleri göreceğiz hayret ediyorum.

Yani ben; gördüklerimi izlerken utanıyorum, bizzat toplantı içerisinde olan kişiler gerçekte ne hissediyor çok merak ediyorum.

Bugün, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş değil de yüzde 08.07 oyluk oranıyla fark attığı en yakın aday Mehmet Özhaseki olsaydı ne olurdu?

Ben size özetleyim;

1- Yapılan çalışmalara ara vermeden devam ediliyor denilirdi.

2- Mansur Yavaş’ın yolsuzluk adı altında açıklayacağı belgeler gündeme bile taşınmazdı.

3- Yapılan ihaleler canlı yayınlanmazdı.

4- Başkan hapşursa, üyeler alkış tutardı.

Ama bugün ne oluyor?

1- Mansur Yavaş’ın Melih Gökçek döneminde yaşandığını iddia ettiği yolsuzluklara ilişkin açıklamaları öncesi AK Parti ve MHP’li üyeler salonu terk ediyor!

2- Şehir ve insana direkt etki edecek projeler sırf başkan CHP’den diye AK Parti ve MHP’den ret yiyor.

3- Meclis çoğunluğu AK Parti ve MHP’de olduğundan dolayı projeleri ve çalışmaları CHP yaptı olmasın diye izin verilmiyor.

Adeta kısıtlama yapılıyor. İnanın aynı mecliste oy çoğunluğu CHP’de olsa kimse dinlemeden zaten başkan AK Parti’den diye onay veriliyor olurdu.

Burada kimse kimseyi kandırmasın.

Yani bu anlattıklarıma göre; aklınızı mı kaçırdınız diye soruyorum. Ben burada şunu söylemek istiyorum.

Seçim öncesi Ankaralı diye bağırlara basılan vatandaşın parasının hakkını vermek isteyen bir adam, kürsüye çıkıp bu haksızlığı savunmak istediğinde neden tepki veriliyor?

Özellikle Ankapark’la ilgili iddialarına varsa mantıklı, elle tutulur bir cevap vermek gerekirken, salonu terk etmek ne anlama gelir; vatandaş sormaz mı bunu?

Aynı yerde AK Parti ya da MHP adına bir başkan olsaydı orada durulur muydu, yoksa salondan mı çıkılırdı? Ben 20 yıldır Ankara’da yaşıyorum.

Az çok şehirde ne olup bittiğini görüyor, zaman zaman fikrimi köşe yazılarımda belirtiyorum.

Ancak bugün gelinen noktada yolsuzluk iddiaları adı altında Melih Gökçek’in yapmış olduğu çalışmaların raporlarını sunacak olan Mansur Yavaş’ı dinlemeden salonu terk eden Meclis üyelerinin bu hareketi son derece yanlış bir hareket olmuştur.

Ankara’da benim paralarımın nerelere gittiğini, benim sağlığım, huzurum, güvenliğim ve ihtiyacım için kullanılması gereken paraların nerelere savrulduğunu görmemi engellemeye çalışmış oldular, bu hareketleriyle.

Sadece ben değil 5.7 milyona sahip Ankara nüfusunun hakkının savunulmasına göz yummuş gibi bir görüntüye neden oldular, bu hareketleriyle.

Haliyle Yavaş’ın iddiaları baştan sona asılsızsa bile olsa kafalarda aksi bir intiba oluşturdular.

Son derece yanlış bir strateji izledi AK Parti ve MHP’li Meclis üyeleri.

Bu muhalefet tarzları ile zayıflatmaya çalıştıkları Mansur Yavaş’ı güçlendirdiklerini nasıl göremiyorlar?

Ayağınıza sıkıyorsunuz beyler, benden söylemesi.