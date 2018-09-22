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Su Kesintisi 1 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 1 Haziran 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 1 Haziran Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 1 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 1 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 1 Haziran Ankara Su Kesintisi!

İşte 1 Haziran 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

1 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

KEÇİÖREN PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.06.2020 10:20:00
Tamir Tarihi: 1.06.2020 13:00:00
Detay: ŞENYUVA MAHALLESİ MERİÇ CADDESİ İÇERİSİNDE ŞEBEKE ARIZASI KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ŞENYUVA MAHALLESİ

 

ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.06.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 1.06.2020 12:00:00
Detay: Etimesgut ilçesi Atakent mahallesi elvan kent banka blokları k/1 ada içerisindeki şebeke arızasından kaynaklı su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: k/1 adası

 

TEMELLİ PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 1.06.2020 10:15:00
Tamir Tarihi: 1.06.2020 16:00:00
Detay: İstiklal Mahallesi Aktopraklık Caddesinde meydana gelen ana boru arızasından dolayı kesintisi mevcuttur.
Etkilenen Yerler: İstiklal Mahallesi ( Aktopraklık Caddesi - Havaalanı Bölgesi - Hürriyet Caddesi )

 

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