Su Kesintisi 1 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 1 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 1 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 1 Haziran 2020 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
1 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
KEÇİÖREN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.06.2020 10:20:00
Tamir Tarihi: 1.06.2020 13:00:00
Detay: ŞENYUVA MAHALLESİ MERİÇ CADDESİ İÇERİSİNDE ŞEBEKE ARIZASI KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ŞENYUVA MAHALLESİ
ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.06.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 1.06.2020 12:00:00
Detay: Etimesgut ilçesi Atakent mahallesi elvan kent banka blokları k/1 ada içerisindeki şebeke arızasından kaynaklı su kesintisi yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: k/1 adası
TEMELLİ PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 1.06.2020 10:15:00
Tamir Tarihi: 1.06.2020 16:00:00
Detay: İstiklal Mahallesi Aktopraklık Caddesinde meydana gelen ana boru arızasından dolayı kesintisi mevcuttur.
Etkilenen Yerler: İstiklal Mahallesi ( Aktopraklık Caddesi - Havaalanı Bölgesi - Hürriyet Caddesi )
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