Su Kesintisi 12 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 12 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 12 Kasım 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
12 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
ETİMESGUT
Arıza Tarihi: 12.11.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 12.11.2019 18:00:00
Detay: Etimesgut ilçesine bağlı Fatih Sultan mahallesi Eskişehir yolu üzerindeki köprülü kavşak çalışmasından kaynaklı 200 lük ve 250 lik boru deplase çalışması sebebi ile su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: Fatih Sultan mahallesi
GÖLBAŞI
Arıza Tarihi: 12.11.2019 09:30:00
Tamir Tarihi: 12.11.2019 15:00:00
Detay: BAHÇELİEVLER MAH. ANKARA CAD. NO: 101/B ÖNÜ
Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER MAH. 274-275-277-278 VE ANKARA CADDESİ
MAMAK
Arıza Tarihi: 12.11.2019 14:20:00
Tamir Tarihi: 12.11.2019 17:00:00
Detay: Mamak ilçesi lalahan karşıyaka mahallesi han sokak içinde 90lık pvc boru hatti arızasından dolayı 17.00 a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: . Han sokak ve çevresi
ALTINDAĞ
Arıza Tarihi: 12.11.2019 10:35:00
Tamir Tarihi: 12.11.2019 15:00:00
Detay: Hüseyin su deposundaki bakım ve onarımdan dolayı su kentisi yapılmıştır.
Etkilenen Yerler: Karapürçek mahallesi kavaklı yol üzeri
ÇUBUK
Arıza Tarihi: 12.11.2019 11:10:00
Tamir Tarihi: 12.11.2019 16:30:00
Detay: DAGITIM ŞEBEKE HATTI SU ARIZASI
Etkilenen Yerler: YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESI MUHABBET SOKAK VE BAGLI SOKAKLAR
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