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Su Kesintisi 12 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 12 Kasım 2019 Salı Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 12 Kasım 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 12 Kasım 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 12 Kasım 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

12 Kasım 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • ETİMESGUT

    Arıza Tarihi: 12.11.2019 09:00:00
    Tamir Tarihi: 12.11.2019 18:00:00
    Detay: Etimesgut ilçesine bağlı Fatih Sultan mahallesi Eskişehir yolu üzerindeki köprülü kavşak çalışmasından kaynaklı 200 lük ve 250 lik boru deplase çalışması sebebi ile su kesintisi yapılacaktır
    Etkilenen Yerler: Fatih Sultan mahallesi

  • GÖLBAŞI

    Arıza Tarihi: 12.11.2019 09:30:00
    Tamir Tarihi: 12.11.2019 15:00:00
    Detay: BAHÇELİEVLER MAH. ANKARA CAD. NO: 101/B ÖNÜ
    Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER MAH. 274-275-277-278 VE ANKARA CADDESİ

  • MAMAK

    Arıza Tarihi: 12.11.2019 14:20:00
    Tamir Tarihi: 12.11.2019 17:00:00
    Detay: Mamak ilçesi lalahan karşıyaka mahallesi han sokak içinde 90lık pvc boru hatti arızasından dolayı 17.00 a kadar su verilemeyecektir
    Etkilenen Yerler: . Han sokak ve çevresi

  • ALTINDAĞ

    Arıza Tarihi: 12.11.2019 10:35:00
    Tamir Tarihi: 12.11.2019 15:00:00
    Detay: Hüseyin su deposundaki bakım ve onarımdan dolayı su kentisi yapılmıştır.
    Etkilenen Yerler: Karapürçek mahallesi kavaklı yol üzeri

  • ÇUBUK

    Arıza Tarihi: 12.11.2019 11:10:00
    Tamir Tarihi: 12.11.2019 16:30:00
    Detay: DAGITIM ŞEBEKE HATTI SU ARIZASI
    Etkilenen Yerler: YILDIRIM BEYAZIT MAHALLESI MUHABBET SOKAK VE BAGLI SOKAKLAR

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