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Su Kesintisi 15 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 15 Ekim 2019 Salı Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
Su Kesintisi 15 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 15 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!

İşte 15 Ekim 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..

14 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • NALLIHAN su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 7.09.2019 14:00:00
Tamir Tarihi: 15.10.2019 17:00:00
Detay: Nallıhan ilçesi Çiller mahallesi sondaj kuyusu çökmesi nedeniyle su verilememektedir
Etkilenen Yerler: Çiller mahallesi

  • KEÇİÖREN su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 15.10.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 15.10.2019 12:00:00
Detay: KEÇİÖREN ATAPARK MAHALLESİ 540 CADDE İÇERİSİNDE ŞEBEKE ARIZASI KAYNAKLI KESİNTİ YAPILMAKTADIR
Etkilenen Yerler: ATAPARK - KANUNİ MAHALLELERİ

  • GÖLBAŞI su kesintisi

 

Arıza Tarihi: 15.10.2019 08:30:00
Tamir Tarihi: 15.10.2019 15:00:00
Detay: HACIHASAN KAVŞAĞINI GEÇİNCE HAYMANA YOLU ÜZERİ SU ARIZA
Etkilenen Yerler: YAVRUCUK MAH, GÖKÇÖYÜK MAH, HACIMURATLİ MAH ,İKİZCE MAH, ÇATALARMUT MAH

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