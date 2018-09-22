Su Kesintisi 23 Ekim 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 23 Ekim 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 23 Ekim 2019 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
23 Ekim 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- MAMAK su kesintisi
Arıza Tarihi: 23.10.2019 08:00:00
Tamir Tarihi: 23.10.2019 18:00:00
Detay: Mamak ilçesi DİRİLİŞ mahallesi plevne caddesi içerisindeki 225 mm çapındaki içme suyu şebeke hattının deplase çalışmalarına ilişkin imalatlarımız tamamlanmış olup söz konusu hattın 3 farklı noktadan şebekeye bağlantılarının yapılabilmesi için 23.10.2019 çarşamba günü 08.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır
Etkilenen Yerler: harman mahallesi 14. Sokak, 169/2 sokak, 16 cadde, Ahmet akbaş caddesinin bir kısmı ve hürel mahallesi 57.cadde ve çevreleri
- TEMELLİ su kesintisi
Arıza Tarihi: 23.10.2019 08:50:00
Tamir Tarihi: 23.10.2019 11:00:00
Detay: TEMELLİ BELDESİ CUMHURİYET MAHALLESİ HÜRRİYET CADDESİ İÇERİSİNDE ŞİRKET ARIZASINDAN DOLAYI KESİNTİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: GAZİ MAHALLESİ İSTİKLAL MAHALLESİ VE CUMHURİYET MAHALLESİ
- ÇUBUK su kesintisi
Arıza Tarihi: 23.10.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 23.10.2019 11:00:00
Detay: ATATÜRK MAHALLESİ ADALI SOKAKDA ANA ŞEBEKE HATTI ARIZASINDAN DOLAYI SULAR KESİLMİSDİR
Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ BOSNA HERSEK CADDESİNE BAGLI SOKAKLAR
- POLATLI su kesintisi
Arıza Tarihi: 23.10.2019 09:00:00
Tamir Tarihi: 24.10.2019 13:00:00
Detay: POLATLI İLÇESİNE İÇME SUYU TAŞIYAN POLATLI YÜZÜKBAŞI ANA İSALE HATTINDA MEYDANA GELEN 3 ADET ARIZANIN GİDERİLMESİ İÇİN PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: POLATLI İLÇESİ MERKEZ MAHALLELERİN TAMAMI VE KOCAHACILI MAH.GÜMÜŞYAKA MAH.KARAHAMZALI MAH.İĞCİLER MAH.BASRI MAH. ESKİPOLATLI MAH. ÖMERLER MAH. BEYLİKKÖPRÜ MAH. ASKERİYE HATTI, KARAPINAR MAH. KARAİLYAS MAH.
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