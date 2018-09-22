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Su Kesintisi 24 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 24 Ocak 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 24 Ocak Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 24 Ocak 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 24 Ocak 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 23 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 24 Ocak 2020 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

24 Ocak 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  • ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.01.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 24.01.2020 20:00:00
Detay: SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA İMALATI YAPILAN İÇME SUYU HATTI BAĞLANTISI İÇİN 23.01.2020 PERŞEMBE SAAT:08/00 İLE 24.01.2020 CUMA SAAT:08/00 TARİHLERİ ARASINDA GÖLBAŞI İLÇESİ TULUMTAŞ , KOPARAN , İNCEK , KIZILCAŞAR VE ÇANKAYA İLÇESİ BEYTEPE VE AHLATLIBEL MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR...
Etkilenen Yerler: GÖLBAŞI İLÇESİ TULUMTAŞ , KOPARAN , İNCEK , KIZILCAŞAR VE ÇANKAYA İLÇESİ BEYTEPE VE AHLATLIBEL MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR...

  • GÖLBAŞI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.01.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 24.01.2020 08:00:00
Detay: SU İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA İMALATI YAPILAN İÇME SUYU HATTI BAĞLANTISI İÇİN 23.01.2020 PERŞEMBE SAAT:08/00 İLE 24.01.2020 CUMA SAAT:08/00 TARİHLERİ ARASINDA GÖLBAŞI İLÇESİ TULUMTAŞ , KOPARAN , İNCEK , KIZILCAŞAR VE ÇANKAYA İLÇESİ BEYTEPE VE AHLATLIBEL MAHALLESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR...
Etkilenen Yerler: TULUMTAŞ MAHALLESİ , KOPARAN MAHALLESİ , KIZILCAŞAR MAHALLESİ İLE ÇANKAYA İLÇESİ AHLATLIBEL MAHALLESİ VE BEYTEPE MAHALLESİ

  • POLATLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 23.01.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 24.01.2020 20:00:00
Detay: YÜZÜKBAŞI ANA İSALE HATTINDA OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: POLATLI MERKEZ MAHALLELERİNİN TAMAMI

  • MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 24.01.2020 08:00:00
Tamir Tarihi: 24.01.2020 12:00:00
Detay: Mamak ilçesi Kutludüğün mahallesi Kazım karabekir caddesi içinde 110luk hdpe boru arızasından dolayı 24.01.2020 tarihinde 12.00a kadar su verilemeyecektir
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler Kutludüğün mahallesi nin üst kotları

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