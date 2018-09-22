Su Kesintisi 27 Eylül 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 27 Eylül 2021 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 27 Eylül Ankara Su Kesintisi!
İşte 27 Eylül 2021 Pazartesi günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
27 Eylül 2021 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
Beypazarı
Arıza Tarihi: 26.09.2021 19:00:00
Tamir Tarihi: 26.09.2021 22:00:00
Detay: BEYPAZARI RÜSTEMPAŞA MAH MERDİVEN DEDE SOKAKTA MÜTEAHHİTTİN ÇALIŞMA ESNASINADA ŞEBEKE HATTINDA MEYDANA GETİRDİĞİ ARIZA SEBEBİ İLE MAHALLENİN SULARI SAAT 22:00 KADAR KESİLMİŞTİR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI RÜSTEMPAŞA MAHALLESİNİN BİR KISMI
Sincan
Arıza Tarihi: 27.09.2021 08:00:00
Tamir Tarihi: 27.09.2021 14:00:00
Detay: PLANLI SU KESİNTİSİ: TEMELLİ GAZİ MAHALLESİNDE SU İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞINA İHALETEN FİRMA TARAFINDAN DÖŞENEN HATLARA BAĞLANTI YAPILACAĞINDAN SU KESİNTİSİ UYGULANACAKTIR
Etkilenen Yerler: GAZİ MAHALLESİ
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Etkilenen Yerler: Kurtuluş Mahallesi Bir Bölümü
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