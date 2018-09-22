Su Kesintisi 3 Haziran 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 3 Haziran 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 3 Haziran Ankara Su Kesintisi!
İşte 3 Haziran 2020 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
3 Haziran 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
KALECİK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.06.2020 10:00:00
Tamir Tarihi: 3.06.2020 12:30:00
Detay: HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİ HÜSEYİN SAĞIRKAYA VE ÇANKIRI CADDESİ ARASININ SU İHTİYACINI KARŞILAYAN MEŞRAN TESİSLERİ İÇERİSİNDE BULUNAN POMPAYA AİT POMPA MOTORUNUN ARIZALANMASI SONUCU IŞIKLAR DEPOSUNA SU VERİLEMEMEKTEDİR.BU YÜZDEN BELİRTİLEN NOKTALAR SU ALAMAMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: HALİT CEVRİ ASLANGİL MAHALLESİNİN ÜST KISIMLARI
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.