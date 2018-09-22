Su Kesintisi 6 Aralık 2019 Ankara - ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 6 Aralık 2019 Ankara su kesintisi!
İşte 6 Aralık 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
6 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
- TEMELLİ su kesintisi
Arıza Tarihi: 6.12.2019 09:40:00
Tamir Tarihi: 6.12.2019 15:00:00
Detay: TEMELLİ BELDESİ GAZİ MAHALLESİ ŞAİR OSMAN KOÇ CADDESİ İÇERİSİNDE ŞİRKET ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
Etkilenen Yerler: ŞAİR SOMAN KOÇ CADDESİ VE ÇEVRESİ İLE YENİ BACI MEVKİİ
- POLATLI su kesintisi
Arıza Tarihi: 6.12.2019 08:10:00
Tamir Tarihi: 6.12.2019 12:10:00
Detay: Polatlı ilçesi Zafer Mahallesindeki şebeke arızası nedeniyle kesinti yapılmaktadır.
Etkilenen Yerler: Zafer Mahallesinin bir kısmı
- 9 Aralık 2019 Pazartesi MAMAK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 9.12.2019 02:00:00
Tamir Tarihi: 10.12.2019 10:00:00
Detay: Mamak ilçesi Harman mahallesi Mamak caddesi içinde Kanal inşaat daire başkanlığı uhtesinde yapımı devam eden Q 1800 lük yağmur hattına engel teşkil eden Q 800lük ile Q 500lük Duktil boru içme suyu şebeke hattının kısmi Olarak deplase edileceğinden 09.12.2019 Pazartesi günü saat. 02.00 ile 10.12.2019 Salı günü 10.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Diriliş, Gülveren, Harman Mahallesinin alt kotları, Hüseyin Gazi Mahallesi alt kotları, Bahceleriçi, Bahçelerüstü üst kotları, Misket Mahallesinin alt kotları, Dutluk, Boğaziçi alt kotları, Fahrikorutürk alt kotları, Üreğil, Akşemsettin Mahallesinin alt kotları, Büyük Kayaş, Küçük Kayaş, Yeşilbayır, Yeni Bayındır, Kusunlar, Kıbrıs Köyü, Eski Bayındır, Kızılcaköy alt kotları, Tepecik alt kotları, Şahapgürler.
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