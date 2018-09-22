Su Kesintisi 7 Temmuz 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.
Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2020, 7 Temmuz 2020 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 7 Temmuz Ankara Su Kesintisi!
İşte 7 Temmuz 2020 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler..
7 Temmuz 2020 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:
SİNCAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 7.07.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 7.07.2020 15:00:00
Detay: KANAL İNŞAAT DAİRE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN PLEVNE MAHALLESİ DESTEK SOKAK İLE YAZI CADDESİ KESİŞİMİNDE YAPILAN ALT YAPI ÇALIŞMASINDA ANA ŞEBEKE BORUSU ZARAR GÖRMÜŞTÜR, SU KESİNTİSİ MEVCUTTUR.
Etkilenen Yerler: PLEVNE MAHALLESİ - YEŞİLOVA MAHALLESİ
MAMAK PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 7.07.2020 23:00:00
Tamir Tarihi: 8.07.2020 07:00:00
Detay: Mamak ilçesi Ekin mahallesi Bostancık caddesi ile Gevaş caddesi köşesinde Su inşaat daire başkanlığı tarafından yapımı devam Q700lük Duktil boru ana iletim şebeke hattından mevcut Q200 luk Duktil boru içme suyu şebeke hattına bağlantı yapılacağından 07.07.2020 salı günü saat 23.00 da başlayıp 08.07.2020 Çarşamba günü 07.00a kadar su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen Yerler: Etkilenen yerler. Gevaş caddesi ile 1596 sokak çevresi
ETİMESGUT PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 7.07.2020 09:00:00
Tamir Tarihi: 7.07.2020 15:00:00
Detay: Sincan Plevne Mahallesi Destek Sokakta Kanal İnşaat Daire Başkanlığı tarafından yapılan alt yapı çalışmaları esnasında İçme Suyu Şebeke Hattına Verilen Hasar Nedeni ile, Yeşil Ova mahallesinde su kesintisi mevcuttur
Etkilenen Yerler: Yeşil ova mahallesi destek sokak
BEYPAZARI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 7.07.2020 08:30:00
Tamir Tarihi: 7.07.2020 13:00:00
Detay: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ CEVAT KÖPRÜCÜ SOKAK DA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI HACIKARA MAHALLESİ Bİ KISMI
POLATLI PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 6.07.2020 21:30:00
Tamir Tarihi: 7.07.2020 16:00:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ : TARİHİ: 06.07.2020 21:30 BİTİŞ TARİHİ: 07.07.2020 16:00 POLATLI İLÇESİ MERKEZ MAHALLER AŞIRI SU KULANIMINDAN DOLAYI ARA ARA SU KESİNTİSİ AYRICA BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ. : ETKİLENEN MAHALLER: CUMHURİYET MAHALESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ZAFER MAHALLESİ MEHMET AKİF MAH
Etkilenen Yerler: CUMHURİYET MAHALESİ ZAFER MAHALLESİ KURTULUŞ MAHALLESİ MEHMET AKİF MAHALLESİ
NALLIHAN PLANLI SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 6.07.2020 20:35:00
Tamir Tarihi: 7.07.2020 22:35:00
Detay: NALLIHAN İLÇESİ TEKKE MAHALLESİ POMPA ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILMAKTADIR.
Etkilenen Yerler: TEKKE MAHALLESİ
İLGİLİ HABERLER
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.