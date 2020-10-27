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Sultan 2'inci Abdülhamid Türbesi önünde Macron'u protesto

SULTAN 2'inci Abdülhamid Han Türbesi önünde toplan bir grup, İslam karşıtı söylemleri nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protesto etti.
Sultan 2'inci Abdülhamid Türbesi önünde Macron'u protesto

Fatih'teki Sultan 2.Abdülhamid Han Türbesi önünde Yeniden Refah Partisi tarafından yapılan çağrı üzerine saat 20.30'da toplanan grup, sloganlar atıp tekbirler getirdi. İslam karşıtı söylemleri nedeniyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protesto eden grup adına partinin İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Erol açıklama yaptı. Açıklamada, "İslam karşıtı söylemleriyle son haftalarda sabrımızı taşma noktasına getiren ve Müslümanlarla uzaktan yakından alakası olmayan yakıştırmaları talihsiz bir şekilde sarf eden Fransa Cumhurbaşkanı söylemlerine ve İslam karşıtı eylemlerine devam ettiği sürece buradan Yeniden Refah Partisi olarak sesleniyoruz: Bizler Müslümanlar olarak, Hristiyan ve Yahudi vatandaşlarımız ile barış içerisinde yaşayan bir milletiz. Cumhurbaşkanlarının görevi halkı kışkırtmak değil, barış içerisinde yaşamalarını sağlamaktır. Fransız milletinin, bir avuç marjinal azınlığı dışında Macron gibi düşünmediğini biliyoruz ve ilk önce Fransız milletine buradan sesleniyoruz: Üst akıldan aldığı emirle medeniyetler çatışmasının islamofobi ayağını oluşturmaya çalışan kukla Macron'u durdurmak tüm insanlığın ortak vazifesidir" ifadelerine yer verildi.

Gruptan bazı kişiler, cansız mankenin yüzüne yapıştırılan Emmanuel Macron fotoğrafını parçalayıp yaktı. Basın açıklamasının ardından grup olaysız dağıldı.

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