  • BIST 1.103
  • Altın 458,588
  • Dolar 7,6709
  • Euro 8,9413
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
Süper Lig'de 3. hafta heyecanı başlıyor

Süper Lig'de 3. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Fatih Karagümrük ile Medipol Başakşehir, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 3. hafta, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine de sahne olacak. Türk Telekom Stadı'nda 27 Eylül Pazar günü oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

26 Eylül Cumartesi:

13.30 Hes Kablo Kayserispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Antakya Atatürk)

16.00 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel)

19.00 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor (Medical Park)

27 Eylül Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

28 Eylül Pazartesi:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Yukatel Denizlispor (Antalya)

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş Rio Ave karşısında23 Eylül 2020 Çarşamba 10:39
  • Denver Nuggets seride ilk galibiyetini aldı23 Eylül 2020 Çarşamba 10:38
  • Göztepe Kulübü Başkanı Sepil: İyi bir başlangıç yaptık23 Eylül 2020 Çarşamba 10:38
  • Juventus, Alvaro Morata'yı kiraladı23 Eylül 2020 Çarşamba 10:37
  • UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 3 maç oynandı23 Eylül 2020 Çarşamba 10:37
  • Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi23 Eylül 2020 Çarşamba 10:36
  • RB Leipzig, Sörloth'u açıkladı22 Eylül 2020 Salı 21:56
  • Galatasaray'ın rakibi Hajduk Split, İstanbul'a geldi22 Eylül 2020 Salı 20:48
  • VakıfBank'ta 6 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin Kovid-19 testi pozitif çıktı22 Eylül 2020 Salı 14:41
  • Trabzonsporlu Lewis Baker: Benim için yeni meydan okuma22 Eylül 2020 Salı 11:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti