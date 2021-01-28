  • BIST 1.498
  • Altın 439,762
  • Dolar 7,3550
  • Euro 8,9240
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 5 °C
  • Konya 4 °C
»

Şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü cezaevi firarisi çıktı

ESKİŞEHİR’de Jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan ticari aracın sürücüsü H.K.'nin cezaevi firarisi olduğu ve ‘dolandırıcılık’ suçundan arandığı ortaya çıktı.
Şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü cezaevi firarisi çıktı

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması saatinde Alpu ilçesi kara yolu üzerinde devriye görevi yaparken, bir ticari aracı şüphe üzerine durdurdu. Aracın sürücüsü H.K.’nin yapılan kimlik kontrolünde Bursa Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar ettiği ve dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan H.K.’nin aracında yapılan aramada ise çalıntı olduğu saptanan trafik uyarı levhası ve kesilmiş kablo parçaları ele geçirildi.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen H.K.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 469 lira ceza uygulandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çekiciyle taşınan otomobilden 22 kilo esrar ele geçirildi27 Ocak 2021 Çarşamba 21:44
  • Babası tarafından av tüfeğiyle vurulan genç, yaşama tutunamadı27 Ocak 2021 Çarşamba 21:43
  • Kayseri'de çalıntı otomobil çetesi çökertildi; çete lideri tutuklandı27 Ocak 2021 Çarşamba 19:52
  • Tekirdağ'da, lüks minibüste 9 göçmen yakalandı27 Ocak 2021 Çarşamba 19:51
  • Tekirdağ'da 1611 kaçak cep telefonu ele geçirildi27 Ocak 2021 Çarşamba 18:22
  • 15 yıl önce işlenen cinayetin 3 sanığına, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi27 Ocak 2021 Çarşamba 18:21
  • Şanlıurfa’da horoz dövüşü baskınında 71 kişiye ceza kesildi26 Ocak 2021 Salı 22:37
  • Alkollü kişi polis ve bekçileri bıktırdı26 Ocak 2021 Salı 19:42
  • Mersin polisi, bir yılda 308 kilo kokain ele geçirdi26 Ocak 2021 Salı 18:19
  • Ormanda dedektörle define arayan 4 kişi jandarmaya yakalandı26 Ocak 2021 Salı 18:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti