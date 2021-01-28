Şüphe üzerine durdurulan aracın sürücüsü cezaevi firarisi çıktı

ESKİŞEHİR’de Jandarma ekiplerince şüphe üzerine durdurulan ticari aracın sürücüsü H.K.'nin cezaevi firarisi olduğu ve ‘dolandırıcılık’ suçundan arandığı ortaya çıktı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması saatinde Alpu ilçesi kara yolu üzerinde devriye görevi yaparken, bir ticari aracı şüphe üzerine durdurdu. Aracın sürücüsü H.K.’nin yapılan kimlik kontrolünde Bursa Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar ettiği ve dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan H.K.’nin aracında yapılan aramada ise çalıntı olduğu saptanan trafik uyarı levhası ve kesilmiş kablo parçaları ele geçirildi.

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyede sevk edilen H.K.'ye sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 3 bin 469 lira ceza uygulandı.