  • BIST 117.838
  • Altın 393,881
  • Dolar 6,8537
  • Euro 7,7659
  • Ankara 34 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 32 °C
»

Suudi Arabistan'dan Kovid önlemli hac duyurusu

Suudi Arabistan, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacak hac mevsimi için sağlık protokolü yayımladı.
Suudi Arabistan'dan Kovid önlemli hac duyurusu

Ülkenin resmi haber ajansı SPA'ya göre, hükümete bağlı Hastalıklardan Korunma ve Mücadele Merkezi, hac mevsimi boyunca Kovid-19'dan korunma tedbirleri kapsamında bir sağlık protokolü yayımladı.

Hac ibadetinin yapılışı sırasında hastalıktan korunmak için uyulması gereken şartların açıklandığı protokol metninde, Mina, Müzdelife ve Arafat'a izinsiz girilmemesi, hac ibadetinin yapıldığı sırada maske takılmasının zorunlu olması gibi maddelere yer verildi.

ŞEYTAN TAŞLAMADA KULLANILACAK TAŞLARA DEZENFEKSİYON
Mina, Müzdelife ve Arafat'ta, 50 metrekarelik alana sahip çadırlarda en fazla 10 kişinin olacağı, şeytan taşlamada kullanılacak çakılların öncesinde dezenfekte edilip paketler içinde hacılara dağıtılacağı ifade edilen metinde, tavaf ve say alanlarında da hacıların her kata dağılacağı ve en az yarım metre ya da bir metrelik sosyal mesafenin korunmasını sağlayacak şeritler çizileceği belirtildi.

KABE VE HACER-UL ESVED'E DOKUNMAK YASAK
Hacıların toplu halde bir yerde bulunmasının, Kabe ve Hacerul Esved'e dokunma ve öpmesinin yasaklandığı, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde cemaatle namaza ise izin verildiği aktarılan metinde, zemzem ve içme sularının pet şişelerde kişilere özel olarak verileceği kaydedildi.

BU SENE YURT DIŞINDAN HACI YOK
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı geçen ay, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da hac yapacakların 65 yaş altında olması ve kronik rahatsızlığı bulunmaması gerektiğini söylemişti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lunapark ve tematik parklar 'kontrollü sosyal hayat' çerçevesinde açıldı06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:47
  • Hamamda karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü06 Temmuz 2020 Pazartesi 14:25
  • Havai fişek fabrikasındaki patlamada saldırı ve sabotaj izine rastlanmadı06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:46
  • Terör örgütü PKK Doğu ve Güneydoğu'da vatandaşları uyuşturucu üretimine teşvik etmiş06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:45
  • Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya açıklaması06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:37
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:36
  • Türkiye'de en fazla görülen meteorolojik afet 'şiddetli yağış ve sel' oldu06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:22
  • İçişleri Bakanı Soylu: İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden çete çökertildi06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:18
  • Bölücü terör örgütü Suriye'de ailesini kaybeden çocukları örgüte dahil etmek için ekip kurmuş06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:17
  • Kamu hizmetlerinde beyan esaslı dijital dönem06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti