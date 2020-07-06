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Tapuda geçen ay her 3 satıştan biri web üzerinden yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce haziran ayında yapılan 357 bin işlemin, 113 bininin web tapu üzerinden gerçekleştiği bildirildi.
Tapuda geçen ay her 3 satıştan biri web üzerinden yapıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, düşen konut kredisi faiz oranları konut satışlarının artmasını sağladı. 

Tapu müdürlüklerinde haciz, devir, ipotek ve satış da kapsayan günlük işlemlerin sayısı geçen ay ortalama 70 bine ulaştı.

Tapu müdürlüklerinde haziran ayında toplam 357 bin satış işlemi gerçekleştirildi. Tüm bu işlemlerin 113 bini web tapu uygulaması üzerinden yapıldı. Konut ve gayrimenkul satışları ile birlikte tapuda yaşanan aşırı yoğunluk, web tapu uygulaması ile azaldı.

Web tapu uygulamasını en çok kullanan ilk 5 il ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa oldu.

Uygulamayla tapu işlemleri için talep edilen kimlik belgeleri, emlak beyan değerini gösterir belgeler, şirket yetki belgeleri ve DASK poliçeleri talep edilmeden işlemler gerçekleşti ve vatandaşların tapu müdürlüklerine sadece son imza aşamasında gelmesi sağlandı.

Resmi geçerliliği bulunan tapu senedi, ipotek belgesi ve tapu kayıt örnekleri de web tapu sistemi üzerinden alınabildi.

Web tapu ile ilgili tüm detaylar web sayfasında
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün web tapu sisteminin nasıl kullanılacağına yönelik hazırladığı kullanma kılavuzu ve videoları "https://webtapu.tkgm.gov.tr/haber/bireysel-ve-sirket-portallari-kullanici-islemleri-tanitim-videolari-ile-kullanim-kilavuzlarina-buradan-ulasabilirsiniz" adresinde yayınladı.

Ayrıca web tapu ana sayfasında vatandaşların işlemlerini nasıl yapabileceğine ilişkin ayrıntılı bilgiler verildi.

Vatandaşların tapuya sadece imza için gelmesini sağlayan web tapu uygulamasıyla yıllık yaklaşık 100 milyon lira tasarruf sağlanması bekleniyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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