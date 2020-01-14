Tarih Yazılırken

Ortadoğu yeniden yapılanırken masadaki çakışmalar da işleri zorlaştırmaktadır. Zaman zaman güç gösterisine benzer gibi görünse de bölgeye hakim olan güçler paylarını korumak veya artırmak için gündemler oluşturmaktadır.

Milyonlarca Suriyeli Türkiye’ye sığınıp yaşamaya çalışırken, medeni geçinen, insan haklarından bahsedenler gözlerinin önünde insanlar yok olurken, ilgisiz hatta burada ne işiniz var diyecek kadar da gözyaşlarını ve çığlıkları duymamakta görmemektedirler. Halktan, halklardan bahsedenler çaresiz yok olmakla karşı karşıya kalan insanlar karşısında adeta kör, sağırdır.

Göçleri bitirip, güvenli bölge oluşturulup, insanca yaşayacağı yuvalar yapmayı ararken; Suriye’de yeni katliamlar başlamıştır. Şehirler bombalanıyor. İnsanlar ölmemek için yok olmamak için yüreklerinin yarısını vatanını bırakarak yollara koyulmuştur. Binlerce baba, ana, çocuklar, ihtiyarlar çamurlar içinden sığınacak yer aramaktadır. İnsanlar yollarda telef olmaktadır. Çamurlar üzerinde açlığa ilaveten üşüyen yavrular hastalığın pençesinde telef olmaktadır.

İnsanlığı bir kenara koyup sadece yeraltı ve yer üstü zenginliğin peşinde olan ülkeler duyarsızdır. Sorunları çözmek yerine sorun yumağını devamlı büyütmektedirler. Mazlumlar akıllarına gelmemekte ne varsa sömürü çarklarını güçlendirmektedirler.

Bunlar yetmiyormuş gibi huzur hakim olsun, bölge barışın merkezi olsun derken tam tersi tansiyon devamlı artmaktadır.

Yüz yıldan fazla süper güçler tarafından sömürülen, çaresiz bırakılan insanlar, sömürenlere yeter bitirdiniz yeter diyeceğine görünmeyen bir el tarafından öldüren de ölen de Allah Allah diye sözde barış için kardeş kardeşi öldürmektedir.

Ortadoğu’daki ateşin fitilini tutuşturanlar iyi düşünmelidir. Adalet, huzur, insan hakları gibi elzem olan şeyleri yok ederseniz bir gün size de lazım olduğunda pişmanlığınız fayda vermeyecektir.

Huzur, kardeşlik ve barış gibi yıllarca yolunu bekleyen insanların sabır taşlarının tahammülü kalmamıştır. İnsanlık, huzur için elinden geleni yapma zamanıdır.

Çözüm masada, gayret zamanıdır. Milyonlarca insan Türkiye’ye akın akın gelerek çare arıyorsa, işimiz zor! Çözüm bizden beklenmektedir. Tarihten gelen bağ durmak yok ha gayret çözüm bizdedir.

Sömürmeyen, zulmetmeyen, paylaşan Osmanlı torunu reçete sendedir.



