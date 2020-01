Jest olsun

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücrette jestin 75 lira olduğunu açıkladı. Çalışanlarının yüzde 43'ünün asgari ücretle çalıştığı düşünülünce büyük bir kesim asgari ücrette açıklanan ücretin jestsiz olduğunu sanıyordu. Halen ek jest bekleyenler vardı. Neyse ki bu açıklamanın ardından umutlar son buldu. Bu olay sosyal medyada haliyle dalga konusu oldu. Birçok kişi 75 liraya 2 kilo kırmızı et dâhi alınamadığından yakındı, siyasilerin makam araçlarından tutun da giydikleri kıyafet ve yedikleri yemekler dahi gündeme geldi. Haksızlar mıydı asla.

Günlük 2,5 liraya tekabül ediyor. Ankara'da bir binişlik ulaşım ücret tarifesinin de altında. İki ögrencinin bir öğün yemek parası, üstü kalırsa belki bir bardak çay içerler. Kültürel, sanatsal faaliyetlere gelince bir konser, tiyatro, opera vs. bileti dahi zor alınıyor bu rakama. Birçok tiyatro, konser 75 liranın üzerinden bilet satışı sunuyor. Ama karamsar olmamak gerekir bu parayla sinemaya gidilebiliyor. Belki mısır yiyemezsiniz ama olsun en azından film izlersiniz.

Merak ediyorum siyasilerin gündelik yaşamlarını. Düşünsenize milletvekilisiniz, bakansınız altınızda araba, koruma, çalışanlar vs. sür diyorsunuz sürüyor. Arabanın mazot parasını siz veriyorsunuz, bakımlarını siz yaptırıyorsunuz çünkü devlet size belirli bir süre kullanma hakkı tanımış. Devlet malı kutsal ya sizde çok iyi bakıyorsunuz araca, altınızda çalışanlara. Her şeyini siz karşılıyorsunuz, yanınıdakilerin yemek parasından tutun da aracınızın mazot parasına kadar. Yahu olur mu öyle şey diyeceksiniz? Ee vatandan, devletten kutsal başka bir şey mi var bizde? Varsa söyleyin, bizde öğrenelim. Boşuna mı makam sahibi olundu? Yok demi bizde? Maalesef…

Öyle 56 saat uyumadım ama bu kadar oldu falan hikaye. Devlet bu, hem de Türk devleti. Kökü binlerce yıl ötesine gidiyor. Çıkın sokaklara 81 ili var memleketimin. Hiç farketmez; ben seni bu ülkeye bakan, vekil yapacam deyin, hepsinden alacağınız cevap ‘varımız, yoğumuz ülkemize feda olsun’olur. Ne güzel değil mi? Ya sizin? 75 lirayı jest diye sundunuz bu insanlara, onlar sizin yapamadığınızı yapar gelirinin yaklaşık yüzde 15’ine tekabül eden bu rakamı yoldan geçen ilk ihtiyaç sahibine verir. Gönlü geniş, yüreği bol, kalbi güzel insanımızın. Siz bardağı 75 liradan çay içerken, bunu halkınıza jest bilirsiniz Allah affetsin… Madem makam sahibisiniz, fedakarlık yapacaksınız, az gönlünüzden az cebinizden vereceksiniz.

Neden fedakarlık yapacaksınız? Kendiniziden, vaktinizden, kazancınızdan. Gerekirse maaş almayacaksınız, kazancınızdan vereceksiniz. Heyt birader bu Türk Devleti fedakarlık ister, gönül ister, merhamet ister, fedakarlık ister… Bunu yapamıyorsan orada ne işin var diye de sorarlar adama…