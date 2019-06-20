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Tarihi Kentler Birliğinden iki ödül

Çankırı Belediyesi, Türkiye’de tarihi kent dokularının korunması alanındaki en önemli kurumlardan biri olan Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması’nda iki ayrı ödüle layık görüldü. 
Tarihi Kentler Birliğinden iki ödül

Bilim ve Teknoloji Müzeleri dalında Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi, Yaşam Kültürü Müzeleri dalında ise Tarihi Çamaşırhane Müzesi’nden kazanılan ödülleri Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’e AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Tarihi Kentler Birliği Eski Başkanı Mehmet Özhaseki takdim etti. 

455 üye belediyeye sahip Tarihi Kentler Birliğince bu yıl üçüncüsü düzenlenen Müze Özendirme Yarışması ödül töreni,  Pendik Divan İstanbul Asia Otel’ de gerçekleştirildi. Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi ile Tarihi Çamaşırhane Müzesi sunum metinleri, fotoğrafları, tanıtım videoları ve görselleri ile yarışmaya katılan Çankırı Belediyesi’nin çalışmaları ödüle layık görüldü. Başkan Esen, bu müzelerin Çankırı’ya kazandırılmasında büyük emek veren eski Belediye Başkanı İrfan Dinç’e, yapımında ve yarışmaya hazır hale getirilmesinde emeği geçen çalışanlarına teşekkür etti. 

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