  • BIST 1.548
  • Altın 412,874
  • Dolar 7,5722
  • Euro 8,9925
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 6 °C
»

Tarım bünyesindeki 10 sektörün 8'iyle ihracatta atağa kalktı

Türkiye'nin tarım ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 10,2 artarak 2 milyar 136 milyon 539 bin dolara çıktı.
Tarım bünyesindeki 10 sektörün 8'iyle ihracatta atağa kalktı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,6 artarak 16 milyar 12 milyon dolara çıktı.

Türkiye'nin tarım ihracatı da şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 artarak 2 milyar 136 milyon 539 bin dolara yükseldi. Tarımın Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 14,7 oldu.

Sanayi ihracatı şubatta yüzde 7,9 artarak 11 milyar 996 milyon 903 bin dolar, madencilik ihracatı da yüzde 47,2 yükselerek 415 milyon 562 bin dolara çıktı.

Tarım ihracatında hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörü liderliğini korudu
Tarım grubu bünyesindeki 10 sektörden 8'i geçen ay ihracatını artırdı.

Sektörlere göre bakıldığında, tarım ihracatında ocakta en fazla dış satımı gerçekleştiren hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, liderliğini geçen ay da sürdürdü.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, şubatta 640 milyon 622 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerini, 479 milyon 708 bin dolarla mobilya, kağıt ve orman ürünleri, 250 milyon 70 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 209 milyon 438 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 201 milyon 845 bin dolarla fındık ve mamulleri, 146 milyon 26 bin dolarla meyve sebze mamulleri, 117 milyon 120 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 49 milyon 200 bin dolarla tütün, 26 milyon 191 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 16 milyon 319 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri sektörleri takip etti.

En fazla ihracat artışı süs bitkileri ve mamullerinde 
Tarım grubundaki sektörlerden hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yaş meyve ve sebze, meyve sebze mamulleri, kuru meyve ve mamulleri, fındık ve mamulleri, zeytin ve zeytinyağı, süs bitkileri ve mamulleri, mobilya, kağıt ve orman ürünleri şubatta geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını artırırken, tütün ile su ürünleri ve hayvansal mamullerin dış satımında azalış kaydedildi.

Söz konusu dönemde tarımda ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 25,1 ile süs bitkileri ve mamulleri oldu.

Fındık ve mamulleri dış satımını yüzde 23,8, yaş meyve ve sebze yüzde 22,9, kuru meyve ve mamulleri yüzde 16,8, meyve sebze mamulleri yüzde 15,1, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 8, mobilya, kağıt ve orman ürünleri yüzde 7,9, zeytin ve zeytinyağı sektörü yüzde 5,9 artırdı.

Şubatta tütün ihracatı yüzde 18,9 azalırken, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün dış satımında da yüzde 0,1 düşüş kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ticaret Bakanı Pekcan: Tekstil ve konfeksiyon sektörüne desteklerimizi sürdüreceğiz07 Mart 2021 Pazar 16:08
  • Kadın ihracatçılardan Afrika'ya sanal çıkarma07 Mart 2021 Pazar 14:00
  • Miktar bazında en fazla ihracat artışı şubatta Almanya'ya gerçekleşti07 Mart 2021 Pazar 13:59
  • Küpesiz yakalanan hayvanlar artık kesime gönderilmek yerine ekonomiye kazandırılacak07 Mart 2021 Pazar 13:59
  • Küresel ekonominin en güçlü kurumlarına kadınlar liderlik ediyor07 Mart 2021 Pazar 13:58
  • Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker, iş yaşamını anlattı: İşimi tam anlamıyla yaşıyorum07 Mart 2021 Pazar 13:57
  • Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınması düzenlemesi yürürlüğe girdi07 Mart 2021 Pazar 11:05
  • Yükseköğrenim öğrencilerine mart ayı burs ve kredi ödemeleri yapılmaya başlandı06 Mart 2021 Cumartesi 10:06
  • TCMB Başkanı Ağbal: TCMB olarak bizim en önemli önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak ve kalıcı hale getirmek05 Mart 2021 Cuma 14:44
  • Borsa İstanbul'dan pay piyasası işlem esaslarında yapılacak değişikliklere ilişkin duyuru05 Mart 2021 Cuma 14:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti