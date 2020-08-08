Tatiller de doğallaşıyor!

Önceki gün Anadolu Ajansı geçtiği bir haberde “Yeni tip koronavirüs nedeniyle izole tatil yapmak isteyen vatandaşlar, doğayla iç içe bungalov evlerin bulunduğu turizm tesislerine ilgi gösterdi” deniliyordu.

Habere göre, tüm dünyada alışkanlıkların değişmesine neden olan Kovid-19, turizm sektöründe de tercihlerin farklılaşmasına neden oldu.

Sosyal mesafenin kontrol altında tutulabildiği, tenha tesisler bu süreçte ön plana çıktı.

Kiralık yazlıklar, çadır ve karavanlara artan ilginin yanı sıra yine müstakil yapıdaki bungalovlar, bu yılı geçen sezona göre daha yüksek dolulukla geçiriyor.

İzmir Çeşme’de bulunan ve farklı mimarisiyle dikkati çeken Vadi Alaçatı'nın işletmecisi Bülent Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle ilginin arttığını kaydetti.

Özcan, telefonlarının artık daha çok çaldığını anlatırken "Çünkü açık alandayız. Kapalı bir mekânımız yok. Odalarımız arasındaki mesafe de yeterli. Ortak klima da yok. İnsanlar nefes almak için böyle tesisleri tercih etmeye başladılar. Bu sene, geçen seneye göre daha yoğunuz" bilgisini verdi.

Korona sürecinde insanların doğaya karşı daha bilinçli hale geldiğini belirten Bülent Özcan, bunun daha da artması gerektiğini düşündüklerini ifade etti.

AA’nın haberinde, bungalov evli mekânlarda tatil yapmayı tercih eden vatandaşların görüşleri de aktarılıyordu.

Bungalov evlerde tatil yapmaya gelen Ozan Benlioğlu ile eşi Belkıs Benlioğlu doğa ile iç içe bir tatil yapmak için yola çıktıklarını anlatıyor.

İstanbul'da yaşayan Benlioğlu çifti, "Kentin keşmekeşliğinden uzakta bir yer aradık. Burasının ekolojik bir alan olması da bizi cezbetti. Doğayla iç içe ağaç evlerde kalma fırsatı da var. İstanbul'da arayıp da bulamadığımız bir ortam. Binlerce kişinin aynı yerde kaldığı bir otel tercih etmektense burada izole bir tatil yapmak bizim için daha iyi oldu" diyor.

Benlioğlu çifti ayrıca deniz tatili ve kalabalıktansa daha sakin bir yer olmasından dolayı bungalov tipi evleri bulunan tesise geldiklerinin altını çiziyor.

Tesisin agro-turizm imkânına sahip olduğunu ifade eden Benlioğlu çifti, dinlenmek için bu tarz tesislerin daha da etkili olduğunu düşündüğünü sözlerine ekliyor.

Aynı yerde tatil yapan bir başka misafir Can İnelli de Alaçatı'da bulanan tesisin kafalardaki Alaçatı imajından çok uzakta olduğunu aktarıyor.

Pandemi nedeniyle aralarında doğal mesafeyi barındıran bungalovlar ve ağaç evlerde tatil yapmayı tercih ettiğini belirten vatandaş "Artık insanlar kalabalıklardan kaçıyor. Bence bu tarz daha izole, biraz daha doğa ile iç içe olan yerlere ilgi de her geçen gün artıyor" diyor.

Vatandaş gece olunca gökyüzünü çok net bir şekilde gördüklerini belirtirken "Tamamen şehir kaosundan uzak bir ortam. Benim çok hoşuma giden bir yer. Böyle bir tatil deneyimini tecrübe edilmeli" diyor.

Ege kıyılarında sayıları hızla artan bungalovlarda tesis özelliklerine göre iki kişi gecelik 250 lira ile 700 lira arasında konaklanabiliyor.

Görüldüğü gibi insanlar artık doğa ve doğala yöneliyor; buralara ilgide çok ciddi bir artış yaşanıyor.

Bu durum akıllara hobi bahçelerini getiriyor.

Hobi bahçelerine ilginin artması da böyle değil mi?

Hobi bahçelerinin ortamı da örneğin Çeşme’deki bungalov evli tatil yerlerini andırmıyor mu?

Doğa ve doğal; temiz hava; şehrin gürültüsünden uzak…

Parası olan Çeşme gibi yerlerdeki bungalov evlerde tatil yaparak, olmayan ise mütevazı hobi bahçesinde benzer zevklerden nasiplenir.

Hobi bahçeleri bu bakımdan özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlar için çok kıymetli.

Tarım Bakanlığımız buraları yıkmayı aklından tamamen çıkarıp, aksine “nasıl daha fazla tertip düzen sağlarım, daha fazla nasıl güzelleştiririm, nasıl daha kullanışlı hale getiririm, eksiklerini daha fazla nasıl gideririm”e kafa yormalıdır.