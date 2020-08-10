Okullar üvey ama öğrenciler bizim öz evladımız

Bu köşeden defalarca okulların tüm kamu binaları arasında üvey evlat olduğunu dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Sorunlar çözülünceye kadar da anlatmaya devam edeceğiz.

Okulların ödenek, güvenlik, yardımcı personel, donanım ve diğer sorunlarının çözümü noktasında okullarda görev yapan idareci ve öğretmenlerin görüşleri mutlaka dikkate alınmalı, öncelikli ve acil ihtiyaçları derhal karşılanmalıdır. Pandemi döneminde hayatî derecede acil olan ihtiyaç, yardımcı personel ve güvenlik ihtiyacıdır. Okulların yardımcı personel ihtiyacı bir süredir TYP kapsamında İŞKUR kanalıyla karşılanıyor.

NEDİR TYP?

Açılımı Toplum Yararına Programlar olan TYP, işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

TYP HANGİ ALANLARDA UYGULANMAKTADIR?

• Çevre temizliği

• Kamusal altyapının yenilenmesi

• Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi

• Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda bakım onarım ve temizlik işleri yapılması

• Restorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması

• Ağaçlandırma

• Park düzenlemeleri

• Vadi ve dere ıslahı

• Erozyon engelleme çalışmaları.

Görüldüğü üzere bir çok alanda istihdam edilen TYP çalışanları okullarda istisnai bir durumda değerlendirilmelidir. Çünkü, 9 aylık süreyle ve toplamda 24 aydan fazla istihdam edilemeyen TYP çalışanları, çalışma süreleri ve okullara verilen TYP'li sayısı bakımından tam anlamıyla okulların derdine derman olamıyor.

Bu sorunun giderilmesi için öncelikle salgın dönemi göz önüne alınarak okullara verilen TYP'li sayısı en az üçte iki oranında arttırılmalıdır.

İkinci olarak, salgın dönemine bağlı kalmaksızın okullarda istihdam edilen TYP'li çalışanların çalışma dönemleri 9 aydan 10 aya çıkarılmalı, toplamda 24 ay sınırlaması kaldırılmalıdır.

Üçüncü olarak, her okula özellikle büyük şehirlerde kalabalık okulların her birine güvenlik görevlisi mutlaka verilmelidir.

Yardımcı personel konusunda okulların önemli bir sorunu da engelli kadrosundan atanan veya yetiştirme yurtlarından gelen gençlerin okullarda istihdam edilmesidir. Bu durum bir çok açıdan risk oluşturmaktadır. Bu tür özel insanların yüzlerce öğrenciyle iç içe aynı ortamda olması çok sağlıklı bir durum değildir.

Bir diğer sorun ise, TYP'li çalışan dışında başka yardımcı personeli olmayan binlerce okul var. Ve bu okullar sıfır personelle yaz tatilini geçirmek zorunda kalıyor. Halbuki yaz tatili dönemi okulların bakım-onarım, tadilat-tamirat dönemleridir. Bu dönemlerde yardımcı personel ihtiyacı okul idarecilerimizin çözüm bekleyen önemli bir sorunudur. Bu sorunun çözümü için okulların büyüklüğüne göre en az 2 adet kadrolu yardımcı personel istihdamı sağlanmalıdır.

Özellikle hiçbir ödeneği olmayan ilk ve ortaokullar olmak üzere, okulların finansal sorunları çözülmeli, okul idaresine harcama yetkisi verilmelidir. Bunun için veli desteği ve diğer yerel dinamikleri harekete geçirebilmeleri için okul idarecilerinin önü açılmalıdır.

Öğrenci ve veli nezdinde hiçbir kıymeti-harbiyesi kalmayan ücretsiz kitap dağıtımı yerine ya da kitap maliyeti kadar, öğrenci başına okullara ödenek verilmelidir.