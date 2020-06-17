Değerlerin dibe vurduğu, aklına geleni yapmayı özgürlükmüş gibi takdim eden, içi boş, ruhsuz, duygusuz insanların kapitalist köpükten kuleleri rüzgarla sallanmaya başlamıştır. Hedefi, amacı, sömürmek üzere kurulan kapitalist sistemler, sömürü çarkını idare edenlere hizmet eden, sömürdüklerine bir şey vermeyen, yaşayış tarzları insanları yeni arayışa yöneltmiştir.

Süper dediğimiz kendilerini örnek almamızı istenilen Avrupalı devletlerin bencil, duygusuz, ben merkezli yapısı şaşırtmıştır. Huzur evlerinde yaşayan yaşlılara sahip çıkma, büyüğümüz diye saygıyla yaklaşma yerine çoğu yerlerinde ölüme terkedilmiştir. Cenazeleri bile kaldırılması sorun olmuştur.

Birbirine saygıyı yitiren, benim hakkım değil demeden mağazaları yağmalanmakta, büyük mağazalar bir anda karınca sürüsü gibi talan edilmektedir. Bir imtihan olduğunu insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı olmadığından, Allah’a güveni ve inancı olmadığından kendini denetimsiz, ne yaparsam kar anlayışı ile her yer yağmalandı.

Adalet ve huzurun koruyucusu ve takipçisi güvenlik güçleri çaresiz kalınca çözümü insanlara güç kullanarak, zulüm ederek yola getirme yöntemi, güveni yitirmiş sömürü sistemlerinde yöneticiler zorla her şeyi yapacağına inandığından bir polis gırtlağına diziyle basınca nefesini kesmeyle öldürmeyi hizmet yaptığını sanıyor. Çözüm yerine zulüm artıyor. Bu tahrik haksız, hukuksuz daha kötü daha büyük zulümle sistemler bir elden esir alınmak isteniyor. Sokaklar, araçlar, binalar önlerine ne geçerse yakıp yıkmayı çözüm sanıyor. Bir yangından kaçarken daha büyük yangının içine düşüyor.

Dün hasta adam diyenler gelişme ve büyüme durumunda, sorunlara çözüm üretmede kendi çaresizliğine bakıp şaşırıyorlar. Kendilerinin istedikleri kadar olan her istediklerine boyun eğen, sömürdüğünüz Türkiye’nin köklerini kuruttuğunuzu sanmanız büyük bir medeniyetin mirasçılarının bir gün ayağa kalkması aklınızdan geçmiyordu.

Türkiye, Rabb’imizin yardımı, mazlumların duası, insanımızın yüksek değerlere imanı ve ameli, büyük yürüyüşü başlatmıştır. Avrupalılaşacağız diyenler bile şaşırmıştır. Dün masada yer almamızı istemeyenler, yok kabul edenler bizimle aynı masada çözüm üretmenin en doğrusu olduğunu kabul ediyorlar.

Covid-19 virüsünde eli ayağına dolaşan sözde medeni dünya ülkemden yardım istemiştir. ABD başta olmak üzere yardım isteyen her ülkeye yardım gönderilmiştir.

Hasta adam değil büyük imparatorluğun, medeniyetin mirasçıları olduğumuzu kabul etmektedirler.

Bu gelinen nokta yükümüzün ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. Avrupa’da, Afrika’dan, Asya’dan vesselam dünyanın dört bir tarafından yardım istenmiş ve Türkiye bu yardımları götürmüştür.

Dünyanın yeniden yapılanmasında tarihi bir fırsat önümüzdedir. Muhalefetin, yalan üzerinden sanal dünyada saldırma yerine gelin hep birlikte Adaletin inşasında pay sahibi olalım. Birlikte büyüyelim.

