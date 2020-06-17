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Altyapıya neşter şart

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Osman Akdoğan

Ankara'da kuvvetli bir sağanak yağışın ardından oluşan sel ve taşkın görüntüleri, artık altyapının yetersiz kaldığını ve ihtiyaca cevap vermediğini gösteriyor. 

 Nüfusun artmasına rağmen altyapı (su ve yağmur suyu hatları) kapasitesinin arttırılmasına yıllardır önem vermeyince Başkent'te günü birlik deniz manzaraları yaşanıyor!

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, görev yaptığı kısa zaman zarfında yıllarca ihmal edilmiş Başkent'in altyapısına neşter vurmak istedi. Döneminde sel ve taşkından en fazla etkilenen noktalar ameliyata alındı ve kısa sürede buradaki çalışmalar tamamladı.

Ankara'da 31 Mart seçimlerinin ardından kaptan değişikliği yaşandı. 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Mansur Yavaş da ilk günden Başkent'in yetersiz kalan altyapısına yani su ve yağmur suyu hattına el atmak istedi.

Başkan Yavaş, ABB Meclisi'nde konuyu sürekli gündeme getirip altyapının değiştirilmesi için kredi talebinde bulunarak, "Altyapı yapılmazsa susuz kalırız. Sel olur, afet olur” uyarısını yapıyordu.

Başkan Yavaş'ın bu çağrısı ABB Meclisi'nde yanıt bulmadı. Siyasî sebepten de denilebilir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise kendi kaynaklarıyla acil değişmesi gereken altyapının bazı kısımlarını elden geçirdi. 

Aradan biraz zaman geçti ki Ankara yine kuvvetli yağışların etkisinde kaldı. Sel ve taşkın görüntüleri eskiden olduğu gibi yeniden tekrarladı. Altyapının mutlaka değişmesinin gerekliliği bir kez daha ortaya çıktı. 

Görülen o ki 6 milyona yaklaşan Ankara'nın altyapısı artık kaldırmıyor. Bunun ivedilikle değişmesi gerekiyor. Artık siyasi çıkarların bir kenara bırakılıp bu sorunun kökten halledilmesi gerekiyor.
Onun için meclisteki tüm siyasi parti temsilcilerine büyük görev düşüyor. Söz verdikleri gibi Ankara'nın hayrına olan her işe imza atmaları gerekiyor.

Yoksa Ankaralı her sağanak sonrası aynı manzaraları yaşar. Üzülen de zarar gören de Ankaralı olur.

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