  • BIST 110.022
  • Altın 366,939
  • Dolar 6,7790
  • Euro 7,6701
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 30 °C
  • İzmir 29 °C
  • Konya 27 °C
»

Taziye ve karantina ihlali Van'daki vaka sayısını artırdı

Van'ın Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde taziye ziyaretleriyle bağlantılı koronavirüs (corona virüsü) vaka sayısı 44'e, bir otobüs firmasındaki şoförün karantinayı ihlal etmesi bağlantılı vaka sayısı ise 15’e yükseldi.
Taziye ve karantina ihlali Van'daki vaka sayısını artırdı

Van Valiliği, kent genelindeki koronavirüs vaka sayıları ile ilgili açıklama yaptı.

Merkez Edremit İlçesi Eminpaşa Mahallesi'ndeki taziye bağlantılı filyasyon ekiplerinin çalışması sonucu; Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesinde 15, Bakımlı Mahallesinde 3. İpekyolu İlçesi Yalınağaç Mahallesinde 3, Yenimahallede 1, Karpuzalanı Mahallesinde 1, Vali Mithetbey Mahallesinde 4. Gürpınar İlçesi Taşdöndüren Mahallesinde 7, Gevaş İlçesi Bahçelievler Mahallesinde 2, Tuşba İlçesi Gendelova Mahallesinde 8 kişide Kovid-19 tespit edildi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ KARANTİNAYI İHLAL EDİNCE...

Bir otobüs firmasındaki şoförün karantinayı ihlal etmesiyle bağlantılı yapılan çalışmada ise; Tuşba İlçesi Kalecik Mahallesinde 10. İpekyolu İlçesi Selimbey Mahallesinde 3, Serhat Mahallesinde 1, Vali Mithatbey Mahallesinde 1 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirdi.

AYNI AİLEDEN 9 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Bu arada, Çaldıran İlçesinde askere gidecek bir kişiye yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine sağlık ekiplerinin yaptığı çalışmalarda  ise aynı aileden 9 kişinin daha Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı kaydedildi.  

TOPLAM BİLANÇO

Valilikten yapılan açıklamada ayrıca, kentteki toplam Kovid-19 vaka sayısının 530, tedavi görüp taburcu olan toplam hasta sayısının 460, vefat sayısının 10, tedbir amaçlı karantina altına alınan toplam sayının 73 bin, tedbir amaçlı hala karantinası devam eden kişi sayısını ise 19 bin olduğu belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muğla'da çıkan orman yangını büyüyor06 Haziran 2020 Cumartesi 14:02
  • Libya Ordusu 'Zafer Yolları' isimli yeni bir harekat başlattı06 Haziran 2020 Cumartesi 13:29
  • Taziye ve karantina ihlali Van'daki vaka sayısını artırdı06 Haziran 2020 Cumartesi 12:57
  • Seattle'da polisin biber gazı yetkisi elinden alındı06 Haziran 2020 Cumartesi 12:55
  • Gündüzlü bakım merkezleri 1 Temmuz'dan itibaren yeniden açılacak06 Haziran 2020 Cumartesi 12:54
  • Nüfus müdürlüklerine YKS ayarı06 Haziran 2020 Cumartesi 12:54
  • Müstakil evi, kıvılcım yaktı06 Haziran 2020 Cumartesi 11:57
  • Koronavirüsün doğayı olumlu etkiledi06 Haziran 2020 Cumartesi 11:55
  • Belgrad Ormanı'na akın ettiler06 Haziran 2020 Cumartesi 11:54
  • Uçakta salgından uzak yolculuk için uzman tavsiyeleri06 Haziran 2020 Cumartesi 11:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti