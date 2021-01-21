TBMM Başkanı Şentop: Hepimizin bir hedefte birleşmesi lazım

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Farklı görüşlerimiz, aramızda ihtilaflar, tartışmalar olabilir. Ama hepimizin bir hedefte birleşmesi lazım." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Farklı görüşlerimiz, aramızda ihtilaflar, tartışmalar olabilir. Ama hepimizin bir hedefte birleşmesi lazım. O da Türkiye'yi müstakil, istiklali tam içerisinde ve istikbale güçlü bir ülke olarak taşıyacak bir kararlılık. Bunda hangi siyasi görüşten olursanız olun, bir mutabakat içerisinde olmamız gerekiyor." dedi.

Mustafa Şentop şunları söyledi:

"Bugün 'Bu ülkeyi Recep Tayyip Erdoğan yönetmesin de kim yönetirse yönetsin' veya 'Türkiye ekonomik, başka bakımlardan zarara uğrasın, batsın da millet belki bize bir şeyler verebilir' diye bekleyen bir ihanet zihniyeti içerisinde olan insanlar da var. Ama onlar hiçbir zaman kazanamamışlardır. Kazanan her zaman Türkiye'nin istiklalini ve istikbalini düşünenler olmuştur. Milletimiz de bu anlayış içerisinde, bu kararlılık içerisinde hareket ediyor."