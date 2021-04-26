  • BIST 1.364
  • Altın 474,389
  • Dolar 8,3006
  • Euro 10,0285
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 11 °C
»

TBMM Başkanı Şentop'tan 'sözde soykırım' açıklaması

TBMM Başkanı Şentop, sözde soykırım iddialarıyla ilgli açıklamalarda bulundu.
TBMM Başkanı Şentop'tan 'sözde soykırım' açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te "İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan’ın Savaş Suçları Paneli"nde yaptığı konuşmada, "Ermenistan ve Ermeni diasporasının, 'Büyük Ermenistan' hayaline kapılarak Ermenileri sözde 'soykırım' iddialarıyla Türkiye'ye yönelik nefret duygularıyla tahrik etmelerinin bir sonucu olarak, bölgesel istikrarsızlığın müsebbibi oldukları aşikardır." dedi.

Biden'ın 1915 olayları açıklamasına ilişkin, "İlmi, tarihi hiçbir yeni bulgu, yeni hiçbir değerlendirme yoktur. Değişen tek şey siyasi karardır." ifadesini Kullanan TBMM Başkanı Şentop, "ABD Başkanı'nın sözde 'soykırım' açıklaması; hukuku, siyasi ve tarihi birikimini hiçe sayan bir açıklamadır. Bu, ABD'nin evrensel hukuk ve bilimle çelişkisini ortaya koyduğu gibi, Türkiye ve ABD arasındaki insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve karşılıklı dostluğa dayalı ilişkilerine zarar verecek mahiyette bir açıklamadır." şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, "(ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin açıklaması) TBMM Başkanı olarak, devletimize, milletimize, tarihimize yapılan bu büyük iftirayı reddediyorum. Hele hele tarihi, hatta bugünü ayrımcılık, ırkçılık, soykırım, ülke dışında insanlığa karşı suçlarla sabıkalı olan ülkelerin yetkililerinin Türkiye hakkında konuşurken çok daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak isterim." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar20 Nisan 2021 Salı 10:57
  • İçişleri Bakanı Soylu Vefa Sosyal Destek Gruplarına teşekkür etti20 Nisan 2021 Salı 09:36
  • AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları, 81 ilde 6 bin 13 kadının kanser taramasından geçmesini sağladı19 Nisan 2021 Pazartesi 14:17
  • BBP’den Tarım Bakanı’na hobi bahçeleri için barış çağrısı18 Nisan 2021 Pazar 01:38
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dışişleri Bakanımız Dendias'ın tutumu karşısında haddini bildirdi16 Nisan 2021 Cuma 14:37
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı kabul etti15 Nisan 2021 Perşembe 16:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hava-hava füzemiz BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu14 Nisan 2021 Çarşamba 11:16
  • MHP Genel Başkanı Bahçeli: Bölücü terör örgütünün sonu nihayet gelmiştir13 Nisan 2021 Salı 11:05
  • CHP Antalya İl Başkanı Bayar görevden alındı12 Nisan 2021 Pazartesi 18:42
  • CHP'den Romanların taleplerine destek07 Nisan 2021 Çarşamba 14:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti