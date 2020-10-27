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TBMM'de, Fransa'ya tepki tezkeresi kabul edildi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın (TBMM) Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı açıklamalarının telin ve teşhir edildiğine ilişkin tezkeresi Genel Kurul'da kabul edildi.
TBMM'de, Fransa'ya tepki tezkeresi kabul edildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasını taşıyan tezkerede, Fransa’nın kullandığı nefret diline dikkat çekilerek, "Siyasi amaçlarına ulaşmak, iktidarlarını tahkim etmek ve dahil oldukları çatışmalara taraftar toplamak başta olmak üzere çeşitli bahanelerle inançlar ve toplumlar arasında yıkıcı ihtilaflara yol açabilecek söylemlere başvuran, düşmanlık doğuran eylemlere tevessül eden herkes, sadece temsil iddiasında oldukları kitleleri değil, bütün insanlığı derinden etkileyecek bir cürüm işlemektedirler" denildi.

Son dönemde bu türden hastalıklı bir söylemin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un beyanlarında ve icraatlarında tezahür ettiğine vurgu yapılarak şöyle denildi:

"Mezkur zat, ifade hürriyetini desteklemek kisvesine bürüdüğü pervasız eylemleriyle, küresel sonuçları her inançtan insanı derinden ve olumsuz etkileyebilecek bir çatışmayı, yarılmayı tetiklemektedir. Son günlerde Fransa'da yaşanan ve hepimizi, tüm insanlığı derinden üzen aşağılık terör eylemlerinin ve yine gerek Avrupa gerek dünya ölçeğinde tüm din, dil ve ırk mensuplarının yakın işbirliğini zorunlu kılan terörle mücadelenin söz konusu söylem ve icraatları haklı kılmayacağı açıktır. Dünya üzerinde milyarlarca mensubu bulunan bir dinin ve o dine inananların nefret söylemlerine ve ayrımcılığa maruz bırakılmasının doğuracağı sonuçlar, maalesef aşağılık terör eylemlerini planlayan ve icra eden kirli zihinlerin ulaşmak istediği sonuçlardan farklı olmayacaktır. Üzerinde ciddiyetle durulması gereken husus; demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulculuk retoriğinin ırkçılık ve İslam karşıtlığına dönüşmesine yol açan zehirli iklimin tekil örnekler olmaktan çıkıp, devlet başkanları ve bir kısım siyasetçiler aracılığıyla meşruiyet ve yaygınlık kazanmasıdır."

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