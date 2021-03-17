Her şey eskisi gibi olmayacak gibi görünüyor. Onun için de bizi bunaltan, insanların sevdiklerini alan, sevdiklerinin cenaze törenlerine bile gidilemeyen günleri geride bırakmak istiyorsak en mutlu evlilik günümüzde bile akrabalarla beraber olamadığımız, dostlarla beraber kutlayamadığımız, dükkanların bazılarının kapandığı, çalışanların mağdur olduğu, işletmelerin tamamen kapandığı, dükkan sahiplerinin zor günler yaşadığı, bazılarının iş hayatına son verip dükkanını tamamen kapattığı halde borçlarını ödeyemeyip mağdur olduğu, dedelerin torunlarına, evlatlarına hasret kaldığı, yavruları, torunları ile birlikte bir sofrayı paylaşamadığı, telefonda bağıra çağıra ellerimizi sallayarak muhabbetimizi belirttiğimiz, torunumun birinin ısrarla telefon arkasında beni aradığı, sokağa çıkma yasağının istemeyerek olsa ölmemek için sabrettiğimiz, evde kal gününü sabırla en çok da kitap okuyarak geçirdiğimiz, sıkıntılı günleri, aileleri, ailelerin doya doya görüşemediği, ekmeğin ne kadar kıymetli olduğu, yürüyerek almaya gittiğimizde neler aldığımız, arabalarımızın aküsü bitmesin diye binip hiç sürmeden indiğimiz. Geçmişte olanların çoğuna ulaşamadığımız, bir mikroba insanlığın teslim olduğu, bazı ülkelerde huzur evlerinin bir şey yapılmadan defnedildiği, büyük geçinen ülkelerin çaresizliklerini gördüğümüz günler.

İleriyi iyi okuyan, tedbirlerini zamanında alan, bizlere örnek gösterilen ülkelerin bize muhtaç olduğunu, yüzlerce ülkeye yardım yapmakla uluslararası masada yok gibi davranan ülkelerin de içinde olduğu uluslararası masada oyun kuran, yol yardım ile mazlumlara yardım eden, planlarını, hedeflerini, ortaya koyan olduk.

Dünya hastane, doktor, hemşire malzeme yokluğu veya azlığından ölenlere şifa olmaya vesile olamadılar. Hastaneleri yetersiz, anlatıldığı gibi süper olmadığını gördük.

Acımasız Coronaya karşı, şehir hastaneleri, kahraman fedakar sağlık ordumuz büyük kahramanlıklar gösterdi. İnsanlık dersi verdiler. Umarım hastanelerde görev yapan doktor, hemşire, çalışanlara yaptıkları saldırılardan, pişmanlıklarını ortaya koyuyorlardır.

Her şey eskisi gibi olmayacağı az çok ortaya çıktı. Aziz milletim, dedeler, ebeler, anneler, gelin bu günleri de sağlıklı aşmak için örnek olmalısınız. Kurallara uyalım, uymayanları uyaralım. Yok olmamak için, başkalarının hayatına zarar vermemek için kurallara uyalım.

Biliyorum çok bunaldık, evde zaman zaman bağırdık, sessiz yeter yeter diye mırıldandık. Avaz avaz bağırsak da bunun ilacı sabırdır. Birbirimize saygı göstererek toparlanıp büyük bir azimle yaşamak için yaşatmak için kurallara uyalım, uymayanları da uyaralım.

Dik durursak gevşeme günlerini iyi yönetirsek hem kendimizi, ülkemizi, bizden çare bekleyen mazlumların, yetimlerin de yüzünü güldürürüz.

Hedeflerini hayal edip düşündüğünde devasa görevlerin beklediğini düşünerek günün kıymetini bilmeliyiz. Yarınlara sağlıkla ulaşmak için Allah’ın yardımı ile tedbirlere uyalım, uymayanları uyaralım. Her şey daha güzel olacak sabır, sabır, sabır