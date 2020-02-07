Tedbirsizlik Felakettir  

Evvela inancı İslam dini bize iyiyi, doğruyu ve iyi davranmayı emrediyor. Tedbir almakla bizim dinimizce önemli bir vazifedir, tedbir almak sünnettir. Peygamber Efendimiz de tedbir almış ve yanındakilere de tedbir alınması gerektiğini bildirmiştir. İnsanlar olarak sabırsız ve aceleci davranıyoruz, yanlış yapacağımızı düşünmüyoruz, sınırları aşıyoruz ve Allah (C.C) bizi koruyup kolladığını unutuyoruz.

Bu bizlere kötü sonuçlar doğuruyor, Rabbimiz bizleri iyi ve doğru olanı göstermiş bizlere Kuran da öğütler vermiş hataya düşmememiz konusunda uyarmıştır. Tevekkül bütün tedbirleri aldıktan sonra Allah’a sığınmak ve ona güvenmektir. Bir başka ifade ile tevekkül, hedefe ulaşmak için gerekli bütün maddi sebeplerin hepsini yerine getirdikten sonra yapacak hiçbir şey kalmadıktan sonra Allah’a itaat etmek ve ondan ötesini Allah’a bırakmaktır.

Bir sahabenin Ey Allah’ın elçisi Devemi çöle salıveriyorum ve Allah’a tevekkül ediyorum! Demesi üzerine Peygamber Efendimiz (S.A.V) cevaben: “Deveni bağla ondan sonra tevekkül et” buyurarak tedbirsiz tevekkülü yasaklamıştır. Peygamber Efendimiz Hicret ederken de tedbir almış ve düşmanlarını şaşırtmış ve ilk Sevr mağarasına saklandıktan sonra Medine’ye yönelmesi tedbir ve tevekkülün en güzel örneğidir.

Ayrıca yıkılmak üzere olan bir binanın yanından geçerken yürüyüşünü hızlandırarak oradan suratla uzaklaşması üzerine Allah’ın kaderinden mi kaçıyorsun diye sorduklarında Peygamber Efendimiz Allah’ın kaderinden kaçışımda Allah’ın kaderidir, demesi bizim için en iyi örnektir. İnsanın başına gelen bir takım musibet ve felaketleri kendi kusur ve tedbirsizliğini hesaba katmadan kadere ve alın yazısına yüklenmesi doğru değildir.

Mesela deprem kuşkusuz Allah’ın bilgisi dâhilinde vuku bulmaktadır. Fakat binaları tedbirsizce inşa etmek usulüne göre yapmamak Allah’ın kaderidir deyip geçmek doğru değildir. Kuranı Kerimde Allah anılınca yürekleri ürperten ayetleri okununca imanlarını artıran ve yalnız Rabbine dayanıp güvenenler gerçek müminlerdir buyurmuştur. Allah’ın bizlere vermiş olduğu aklı kullanalım, iyiye doğruya göre hareket edelim, yanlıştan ihanet etmekten sakınalım, tedbirli olalım Selam ve dua ile.

