Tekirdağ'da çiftlikte 1 ton sahte içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, jandarmanın bir tavuk çiftliğine düzenlediği sahte içki operasyonunda 1 ton şarap, gümrük kaçağı içki ile tabanca ve av tüfekleri ele geçirildi.