Tekrar Yakalanan Daha Ağır mı Geçiriyor?

Covid-19’a yakalanan bir kişinin tekrar yakalanma olasılığı nedir? Hatta bu soruyu; korona virüse yakalanıp atlatanlar tekrar kovid-19 olur mu? diye sormak daha mantıklı. Bu sorunun cevabını biz zaten biliyorduk. Yalnızca Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlık Bakanlığı bilmiyordu. Bu da nereden çıktı şimdi diyeceksiniz. Eylül ayının başlarında bu konu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sorulduğunda Koca, “Şu ana kadar ikinci kez hastalığı geçiren kişileri görmedik. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Enfeksiyona eğilim, enfeksiyonla karşı karşıya kaldığımız hasta var mı, bildiğimiz bir hasta durumu yok'' demişti. Dünya Sağlık Örgütü ise bu konu hakkında tam bir cevabın bulunmadığını, bu konuda araştırmaların devam ettiğini bildirmişti. Halbuki biz o dönemde bu açıklamalardan önce uzmanlarla yaptığımız röportajlarda birçok arkadaşlarının (sağlık çalışanı) korona virüse ikinci kez yakalandığını duymuştuk.

Yani ikinci kez yakalanma ihtimalinin olduğu biliniyordu. En azından biz biliyorduk.

Son günlerde ise bazı ünlü kişilerin ikinci kez korona virüse yakalanması bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Yılmaz Vural’ın ikinci kez koronaya yakalanması ve yoğun bakıma alınması bu örneklerden birisi. Uzmanlar bazı kişilerin ikinci kez yakalanma ihtimali olduğunu artık kabul ediyor. Virüsün mutasyona uğradığını, kişide antikor oluşmadığı vb. gibi nedenleri sıralayarak, kişinin ikinci hastalığı ağır atlatabildiğini söylüyor. Buradan da anlıyoruz ki kovid-19’a yakalansak dahi, maske, mesafe ve hijyen tedbirini elden bırakmamamız gerekiyor. Aksi takdirde ilkinde yatağa yatırmayan virüsün, ikincisinde öldürme ihtimali ortaya çıkıyor.

Burada aklımıza bir soru daha geliyor. Bulunan aşılar ne kadar güvenilir ve etkili? Daha düne kadar birçok konuda yanlış ve yanıltıcı bilgi veren kurumlar şimdide basın yoluyla aşıların etkinliğini överek, poh pohluyor. İnsanın içine bir şüphe düşmüyor değil. Bu konuda hâlâ kafamızda soru işaretleri bulunuyor. Sanırım bu soru işaretlerinin giderilmesi için bu süreci de yaşayarak öğrenmemiz gerekiyor.