  • BIST 1.333
  • Altın 463,025
  • Dolar 7,9266
  • Euro 9,4580
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 1 °C
»

Terör hedeflerini vuran İHA ve SİHA'lar, Erzurum'dan havalanıyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, terörle mücadelede hedefleri 'nokta atışı' ile etkisiz hale getiren polislerin yürüttüğü operasyonlarda havadaki gözleri olan insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları Erzurum'dan havalanıyor.
Terör hedeflerini vuran İHA ve SİHA'lar, Erzurum'dan havalanıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'de Van ve Adana'dan sonra yaklaşık 1 yıl önce Erzurum'da konuşlandırdığı İHA ve SİHA üssü, başta terörle mücadele olmak üzere narkotik, kaçakçılık ve trafik uygulamalarında da önemli hale geldi. Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafında kullanılan hava araçlarının iniş ve kalkış yapacağı Erzurum'daki üs aktif hale getirildi. Özellikle terörle mücadelede önemli olan Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'lar kısa sürede güvenlik güçlerinin gökyüzündeki gözleri oldu. İnsansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları, bölgeye Erzurum semalarından gönderiliyor. Yeni savaş stratejisi oluşturan İHA ve SİHA'lar, Suriye, Irak'ın kuzeyi, Libya ve son olarak da Dağlık Karabağ’da kullanılarak, Türkiye’nin bu alanda üstünlüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Sınır ötesi ve yurt genelindeki iç güvenlik operasyonlarında kullanılan İHA ve SİHA’lar, belirlenen terör hedeflerini tam isabetle vurmasıyla hava gücü olarak önemli katkı sunuyor. Türkiye’de 2016’dan itibaren kullanılmaya başlanan ve o tarihten itibaren düzenlenen operasyonlarda binlerce terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinde etkili olan hava araçları ile önemli başarılar elde ediliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 bin yıllık mağaranın duvarlarını yazı tahtasına çevirdiler26 Kasım 2020 Perşembe 10:12
  • Engelli kızının ellerini iple bağlayıp, rehabilitasyon merkezine götürmüş26 Kasım 2020 Perşembe 10:10
  • Bakan Ersoy duyurdu: 15 milyonluk yerli film gösterim desteği26 Kasım 2020 Perşembe 10:10
  • Trump: Seçim hileli ama kazanacağız26 Kasım 2020 Perşembe 10:09
  • Terör hedeflerini vuran İHA ve SİHA'lar, Erzurum'dan havalanıyor26 Kasım 2020 Perşembe 10:08
  • İstanbul'da yoğunlaştırılmış denetimler başladı26 Kasım 2020 Perşembe 10:08
  • Kahramanmaraş'ta 2 milyon liralık makaron ve tütün ele geçirildi26 Kasım 2020 Perşembe 10:07
  • Şişli Belediyesine terör operasyonu: Belediye başkan yardımcısı da gözaltında26 Kasım 2020 Perşembe 10:02
  • Depremde cep telefonları hayat kurtarıyor26 Kasım 2020 Perşembe 09:46
  • Aşağı Dünya Akhayat Obruğu’nun turizme kazandırılması isteniyor26 Kasım 2020 Perşembe 09:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti