Terör Sorunu

Türkiye’de Kürt sorunu yoktur. Ülkemiz uzunca bir zamandır uluslararası konsorsiyumun başına bela ettiği terör sorunuyla mücadele etmektedir. Teröristin ırkı, milleti, dini, devleti olmaz! Terör hiçbir kutsalı olmayan bir olgudur ve bir değerden değil sadece ve sadece kandan beslenir.

Bu ülkede Türkmen, Kürt, Kafkas, Zaza, Boşnak sorun değil Türkiye’de ki sorunların çözümü hususunda ortak iradeyle hareket eden tek bir millettir. Bu büyük millet Çanakkale’de, Galiçya’da, Kafkasya’da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hamurunu beraber yoğurmuş, Anadolu’yu tekrar Türk’e vatan olarak tutmuştur. Bayrağımızın kırmızısına Kürt, Türkmen, Abhaz, Boşnak hepimizin kanları karışmış, omuz omuza verip bu vatan için çarpışanlar şehit olup bu vatanın toprağına sırt sırta yatmışlardır!

Bugün HDP’yi şirin göstermek adına bebek katili Apo ve Kandil’den ayrı tutarak çözüm olarak takdim etmek en hafif tabiriyle büyük bir gaflettir. HDP terör örgütünün siyasi uzantısı, Kandil’in sözcüsü, terörist başının ayakçısıdır. Bugün hangi siyasi parti olursa olsun iyi terörist kötü terörist tasnifiyle kendi safında gibi görünen terör destekçilerine açık kapı bırakması kabul edilemez. HDP’nin çözüm olarak gösterilmesi ne kadar yanlış ise, Osman Öcalan gibi bir teröriste devlet kanalında konuşma yaptırmakta o kadar yanlıştır. Siyasi partilerin oy kaygısıyla yaptıkları bu hareketler vatanımızın bölünme bütünlüğünü tehdit eden bir cinayet şebekesinin elini güçlendirmektedir. Terör topyekun tavır alınması gereken ve birlikte hareket edilmesi elzem olan bir konudur. HDP’yi nasıl olsa yasal bir siyasi parti diyerek meşru kılıfa sokanların yarın terör sorunuyla tam anlamıyla mücadele edemeyecekleri açıktır. Terör dağdakinden meclistekine son terörist temizlenmeden bitmeyecektir.

Tekraren söylemekte fayda var eğer Türkiye’de bir sorun varsa bu etnik, mezhebi, dini değil birileri tarafından körüklenmiş suni bir sorundur. Bin yıldır Anadolu kıtasında birlikte yaşayanların her sorunu birlikte aşacağı da su götürmez bir gerçektir. Bunun için sorunların çözümünde adres PKK’ya payanda olanlar değil bu milletin hamurunda bir olanlardır.

