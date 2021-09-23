Hobi Bahçeleri Denetimsiz Kalmasın

Ülkemizin 81 ilinin tamamında hobi bahçeleri var. Şahısa ait olan bahçelerin yanı sıra, kooperatif adı altında satış yapılan kanallar da var.

Özellikle pandemi sonrasında büyük bir talep patlaması yaşayan hobi bahçeleri, deyim yerindeyse hınca hınç doldu taşıyor.

Elektrik hattı, su hattı ve kanalizasyon hattı gibi altyapı çalışmaları da yapılıyor.

Tabi bunların içerisinde altyapı çalışmaları yapılacak denilip, bir kazma bile vurulmayan kooperatifler var.

Ya da satış yapılırken tapu harcı söylenenden daha fazla tutar talep edilenler de var.

Ama bunların yanı sıra, en büyük sorun yapılan yapıların yıkımı ve sorun bulunamaması oluyor.

Bu yüzden pek çok vatandaşımız mağdur oluyor.

Daha önce gazetemiz de bu konuda; "Toplum Bahçeleri Derneği Başkan Vekili Menderes Özcan" ile görüşmüş ve "Hobi bahçelerine çözüm: Yıkım değil yasal statü" başlıklı bir özel içerik paylaşmıştı.

Özellikle Akyurt'ta yaşanan hobi bahçesi yapılarının yıkımı ve kuralına uygun olmayan birtakım bazı işlerin işleyiş bozukluğu vatandaşı çileden çıkarmıştı.

Bu konuda yapılmasını istediğim tek konu; tarım ve doğa dostu olan hobi bahçelerinin denetiminin artırılması.

Yapılacağı söylenen projelerin pek çoğu, çalışmalar tamamlandıktan sonra yapılmamış oluyor. Bu konuda vatandaşımız büyük bir mağduriyet altına giriyor.

Şehirden uzaklaşalım, varımızı yokumuzu buraya yatıralım diyerek hobi bahçesi alan vatandaşlarımız, keşke almasaydık diye pişman oluyorlar.

Bizzat içerisinde bulunduğum bir olaydan örnek vermek istiyorum...

Yakın bir dostum Ankara'nın merkezine yakın olan bir bölgeden hobi bahçesi aldı. Hobi bahçesinin projesinde vatandaşa sunulan vaatlerin pek çoğu yoktu.

En basitinden kaldırım taşı şeklinde beton blok döşenecek yol, sadece çakıl taşları ile örülmüş durumdaydı.

Tapu masrafı olarak da 2.000 TL gibi bir rakam istenmiş ve bu masraf belirli bir yıldan sonra 4.000 TL olarak geri dönmüştü.

Bunun gibi bir durum "kandırmacadan" başka bir şey değil.

O kadar Bakanlık görevlileri geliyor, gidiyor. Sizin projenizde bunlar sunulmuş, çalışma tamamlandıysa verilen vaatler neden yerine getirilmedi şeklinde bir soru bile sorulmuyor.

Bu konuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın büyük bir yanlış yaptığını düşünüyorum.

Saha çalışma personellerinin sayısı artırılsa ya da online olarak personellere bu konuda bilgi verilip.

Hobi bahçesi satışı yapılan kooperatifler ve şahsa ait hobi bahçeleri sıkı takibe alınsa; bırakın Ankara'yı Türkiye'nin tamamında milyonlarca sorun çıkar.

Bu kapsamda yapılacak çalışmalar neticesinde; vatandaşımızın sorunu ortadan kaldırılmasa bile, en az seviyeye indirilebilir.

Bu sorun sadece hobi bahçelerinde değil, devremülk satışlarında da meydana geliyor. Bizzat kendim satın aldığım bir devremülk için sorun üstüne sorun yaşıyorum.

Birkaç defadan fazla gitmediğim devremülk için, kullandığım günden fazla sorun ile uğraştım. Artık uğraşmaktan sıkıldığım için o devremülkü resmen unuttum diyebilirim. Tapusu var ancak "benim değil" kafasındayım.

Sorun var ancak, sorunu çözecek tek bir sorumlu yok...

