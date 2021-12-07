Tescilli 'Rize simidi' internet siparişiyle Türkiye'nin her yerine gönderilecek

Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenerek coğrafi işaret belgesi alan "Rize simidi" il dışından gelen talepleri karşılamak için internet üzerinden siparişle 81 ile gönderil

Rize Belediyesinin başvurusu ile 2018 yılında coğrafi işaret belgesi alan Rize simidine il dışından gelen taleplerin karşılanması için Rize Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığınca internet sitesi kurulması kararlaştırılarak çalışmalara başlandı.

Kooperatif Başkanı Güven Aksoy, AA muhabirine, Rize simidinin tescillenmesi ve artan ilgi nedeniyle Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) desteği ile 2021 yılı içerisinde simit fırınlarına standart getirilmesi için çalışma yürüttüklerini, Ocak 2022'de çalışmanın sona ereceğini anlattı.

Fırınlara belli düzenleme getirildiğini vurgulayan Aksoy, "Rize simidi 50 gram olarak üretiliyor. Merkezde 15 tane il genelinde toplam 25 tane fırın var. Bunlarda simit dışında üretim olmuyor. Yaklaşık 80-100 bin civarında simit üretiliyor. İl dışına da gönderiyoruz. Halkımızın sabah kahvaltısında vazgeçilmezi." dedi.

Şehir dışından gelen taleplerin coğrafi işaret alınması ile arttığını vurgulayan Aksoy, daha önce Rize'ye gelenlerin simidi buradan alıp yanlarında götürdüğünü, artık il dışında bulunanların da taleplerini dikkate alarak farklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yeni talepler doğrultusunda Rize simidi için internet sitesi oluşturduklarını ifade eden Aksoy, şöyle devam etti:

"Tüm simit fırınlarımız buradan satışını yapacak. İsteyen herkes buradan alabilecek. İl dışından simidi tercih eden vatandaşlar parasını yatıracak, paketle Türkiye'nin 81 ilinde başka sitelerden sipariş yapar gibi kendilerine ulaştırılacak. Amacımız simidimizi tüm Türkiye'deki vatandaşlara ulaştırmak."

Türkiye'de susamlı simit üretiminin daha fazla olduğuna değinen Aksoy, buna karşın Rize simidinin farklı bir damak tadı olduğunu kaydetti.

Aksoy, "Rize simidi pekmeze batırılır. Sabah yanında kavurma, kaşar ile tercih edilir. Aperatif kahvaltı. İl dışında tercih ediliyor. Türkiye'nin her tarafına bu simidi göndereceğimize inanıyorum. Damak tadına alıştıktan sonra vazgeçilmeyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Aksoy, "Rize'den ziyaretçilerin il dışına götürebileceği en iyi hediyelik, çaydan sonra simit. Bu nedenle üretimi biraz fazla." değerlendirmesinde bulundu.

Az da olsa yurt dışından talep geliyor

Enver Kaşıkçı 32 yıldır simitçilikle ilgilendiğini kaydetti.

Kaşıkçı, simidin Rize'nin olmazsa olmazı olduğunu ifade ederek, "İlgi pandemi döneminde de çok iyiydi. Şimdi de iyi. İl dışından talep edenler oluyor. Gönderebildiğimiz kadar göndermeye çalışıyoruz. İl dışına koli yapıp gönderiyoruz. Yurt dışına bile gönderiyoruz. Amerika'ya Almanya'ya götürüyorlar." dedi.

Rize simidinin pekmezli sıcak suda haşlandığını ve mayasız yapıldığını aktaran Kaşıkçı, "Kilo yapmaz. Kilo ile ilgili bir sıkıntı olmaz. Ekmek gidi değil." şeklinde konuştu.