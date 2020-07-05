  • BIST 115.748
  • Altın 391,772
  • Dolar 6,8651
  • Euro 7,7192
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 24 °C
»

THY Endonezya seferlerine yeniden başladı

THY, Kovid-19 nedeniyle askıya aldığı Endonezya seferlerini yeniden faaliyete geçirdi.
THY Endonezya seferlerine yeniden başladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı Endonezya'ya yönelik uçuşlarını 20 Mart'ta geçici süreyle askıya alan Türk Hava Yolları (THY), 3,5 ay sonra haftada 2 uçuşla seferlerine tekrar başladı.

Cakarta-İstanbul (TK 56) tarifeli seferini sabah yerel saatle 10:05'de gerçekleştiren THY, Bali uçuşlarının ise ne zaman başlayacağına ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Yolculara Kovid-19 tanı testi yaptırma zorunluluğu
Bu arada Endonezya kuralları gereği uçak yolcularının, uçuş tarihinden önceki son 3 günde hızlı Kovid-19 tanı testi veya son 7 günde PCR testi yaptırmış olma zorunluluğu bulunuyor.

THY, salgın nedeniyle Endonezya'dan çıkamayan Türk vatandaşlarının yurda dönmesi için 18 Haziran'da özel sefer düzenlemişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar05 Temmuz 2020 Pazar 09:16
  • İstiklal Caddesi'nde hafta sonu yoğunluğu04 Temmuz 2020 Cumartesi 23:48
  • Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı04 Temmuz 2020 Cumartesi 21:47
  • Çocuk parkında ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı04 Temmuz 2020 Cumartesi 20:46
  • Denizli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi04 Temmuz 2020 Cumartesi 19:45
  • Kumluca'da orman yangını04 Temmuz 2020 Cumartesi 18:15
  • Yol vermeme kavgasında silahla tehdit etti04 Temmuz 2020 Cumartesi 17:09
  • Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi04 Temmuz 2020 Cumartesi 16:51
  • Milas'ta çıkan orman yangını, büyümeden kontrol altına alındı04 Temmuz 2020 Cumartesi 16:07
  • Surların gölgesinde serinlerken, silahlı saldırıya uğradı04 Temmuz 2020 Cumartesi 15:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti