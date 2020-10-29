  • BIST 1.127
  • Altın 502,081
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

TIR'ın dorsesinde 210 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Erciş ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan TIR'ın dorsesinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 210 kaçak göçmen yakalandı. TIR şoförü gözaltına alındı. 
TIR'ın dorsesinde 210 kaçak göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, ‘göçmen kaçakçılığı’ ve ‘insan ticareti’ yapanlara yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Erciş’te şüphe üzerine E.K.'nin kullandığı TIR'ı durduran ekipler, arama yaptı. Aramada, TIR'ın dorsesinde, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 170 Afganistan, 26 Pakistan, 9 Irak, 4 Bangladeş ve 1 Özbekistan uyruklu toplam 210 kaçak göçmen yakalandı.

TIR'ın kapalı kasa dorse kapısının, sahte olduğu değerlendirilen 'Gümrük Mührü' ile kapatıldığı ve araç içerisinde yapılan aramada ise sahte sevk irsaliyesi ele geçirildiği belirtildi. TIR şoförü E.K. gözaltına alınırken, kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri öğrenildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 71 yaşındaki sporcu, 97 ton ağırlık kaldırarak tarih yazdı29 Ekim 2020 Perşembe 10:25
  • 93 DHKP/C'li terörist yakalandı29 Ekim 2020 Perşembe 10:25
  • İbrahim Kalın: Cumhuriyet, bu milletin diriliş hikayesidir29 Ekim 2020 Perşembe 10:10
  • İçişleri Bakanı Soylu: 1923’teki o şerefli imzanın tüm sahiplerine güzel bir yüzüncü yıl karnesi getirmeye kararlıyız29 Ekim 2020 Perşembe 10:04
  • Tüm yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanı29 Ekim 2020 Perşembe 09:45
  • MSB'den cumhuriyetin 97. yılına özel video29 Ekim 2020 Perşembe 09:43
  • Bosna Savaşı'ndaki katliamla ilişkili olduğu tespit edilen iki kişi gözaltına alındı29 Ekim 2020 Perşembe 09:42
  • Cumhuriyet 97 yaşında29 Ekim 2020 Perşembe 09:36
  • Antik yerleşimde 8 bin 200 yıllık ana tanrıça heykelciği bulundu29 Ekim 2020 Perşembe 09:34
  • TBMM Başkanı Şentop'tan '29 Ekim' mesajı29 Ekim 2020 Perşembe 09:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti