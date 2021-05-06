TOBB ve Visa’dan "Akıllı KOBİ" ile dijitalleşme seferberliği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Dijitalleşmek isteyen KOBİ’ler çözüme, çözüm sunan şirketler ise KOBİ’lere ulaşmakta zorluklar yaşıyorlar." dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa, KOBİ’lerin salgın döneminde artan dijitalleşme ihtiyacına yönelik çözümlerin paylaşılacağı Akıllı KOBİ platformunu hayata geçirdi.

TOBB ve Visa yaptıkları ortak açıklamayla, işini dijitale taşımak isteyen KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetlerin sergileneceği, bu konuda rehberlik ve eğitimlerin sağlanacağı Akıllı KOBİ platformunun ilk fazını hayata geçirdiklerini duyurdu.

http://www.akillikobi.org.tr adresinden ulaşılabilecek platform üzerinden KOBİ’ler ürün ve hizmet geliştiricileriyle iletişim kurabilecek, görüş ve önerilerini iletebilecek ve bu konuda hazırlanan eğitimlere ulaşabilecek.

Bugün başlayan projenin ilk fazında, dijitalleşme konusunda çözüm sunan şirketlerin, ürün ve hizmetlerini platformun web sitesinde yayında olan form ile kaydetmeleri bekleniyor. Kayıtlar tamamlanıp, KOBİ’lere sunulacak ürün ve hizmetler sınıflandırıldıktan sonra platform haziran ayında, KOBİ’lerin erişimine açılacak.

Dijitalleşme yolunda ihtiyaç duyulacak tüm tedarikçilerle buluşma noktası

KOBİ’ler Akıllı KOBİ platformu üzerinden muhasebeden insan kaynaklarına, web sitesi tasarımından online rezervasyona kadar geniş bir yelpazede, Türkiye’nin dört bir yanından yeni teknolojilere odaklanmış tedarikçilerin ürünlerine avantajlı koşullarla ulaşarak, bu hizmetleri uygun ödeme koşullarıyla ve Visa iş birliği ile sunulacak ayrıcalık ve kampanyalarla satın alabilecek.

Platformda KOBİ’lerin dijital olgunluk seviyeleri tespit edilerek buna uygun yönlendirmeler de yapılabilecek. Ayrıca KOBİ’ler, yıl içerisinde düzenlenecek sanal fuarlarda da bir araya gelerek vizyon turu yapabilecekler.

Ödemeler Dünyasına dair kapsamlı içerik

Akıllı KOBİ platformunda küçük işletmelerin ödeme kabul sistemleri konusunda bilgi sahibi olabilmeleri için özel bir "Ödemeler Dünyası" sekmesi de hazırlandı.

Ödeme yöntemleri, kart kabul altyapısı, ticari ve bireysel kartlar, bu kartların çeşitleri ile ilgili bilgiler ve ihtiyaç listesi oluşturmak için yönlendirmelerin de bulunduğu bölümde kartlı ödeme almak ve yapmak ile ilgili sorular yanıt buluyor.

İşimi Yönetebiliyorum eğitimleri ve dijitalleşme desteği de yer alıyor

Visa’nın, 30 banka ve e-para kuruluşunun desteği ile hayata geçirdiği İşimi Yönetebiliyorum projesinin eğitim içerikleri de Platformun Akıllı Akademi bölümünde yer alacak.

KOBİ’ler "pandemide risk yönetimi", "tedarik zinciri yönetimi", "iş sürekliliği ve acil durum planı" gibi konuları içeren İşimi Yönetebiliyorum online eğitimlerine ücretsiz olarak katılabilecek.

İşimi Yönetebiliyorum kapsamında dijitalleşme eğitimlerini bitiren ve belirli kriterleri tamamlayan KOBİ’lere dijitalleşme desteği de verilecek.

"Dijitalleşme araçlarını tek bir çatı altında iş dünyasının hizmetine sunuyoruz"

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, dijitalleşmenin KOBİ’ler için kaçınılmaz bir durum olduğunu belirterek, "Teknoloji her geçen sene hızlanarak gelişiyor. Bu gelişim beraberinde iş yapma şekillerimizde değişikliğe yol açıyor. Değişimden en çok etkilenen kesim de KOBİ’ler. Türkiye’deki tüm işletmelerin yüzde 99,8’ini oluşturan KOBİ’ler 11,5 milyon istihdam sağlıyor, 5,8 Trilyon TL ciro gerçekleştiriyorlar. Ekonomimiz içerisinde bu kadar önemli bir paya sahip olunca, KOBİ’lerin dijitalleşmesi de birliğimizin önemli çalışma gündemlerinden bir tanesini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

KOBİ’lerin dijitalleşmesine yönelik birçok projenin bulunduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, KOBİ’lerin dijitalleşmesine ilişkin çalışmaları esnasında sahada önemli bir eksiklik tespit ettiklerini kaydetti.

Dijitalleşme konusunda çözüm sunan şirketler ile dijitalleşmek isteyen KOBİ’ler arasında bir iletişim kopukluğu bulunduğunu aktaran Hisarcıklıoğlu, "Dijitalleşmek isteyen KOBİ’ler çözüme, çözüm sunan şirketler ise KOBİ’lere ulaşmakta zorluklar yaşıyorlar. Bu sorunu ortadan kaldırmak ve dijitalleşme konusunda tüm çalışmaları tek bir çatı altında toplamak üzere Visa ile birlikte Akıllı KOBİ projesini geliştirdik. Buradan KOBİ’ler için bir dijitalleşme ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz. Ayrıca tüm yıl boyunca KOBİ’lerin dijitalleşmesine yönelik etkinlikler ile bu dönüşümü desteklemek üzere faaliyetler gerçekleştireceğiz." bilgilerini verdi.

Hisarcıklıoğlu, "Dijitalleşme konusunda çözüm sunan tüm teknoloji şirketlerini Akıllı KOBİ platformuna bekliyorum, ürün ve hizmetlerini bu platforma kaydetmeye davet ediyorum. Ürün ve hizmetlerin kayıtlarını tamamladıktan sonra da platformumuzu KOBİ’lerin kullanımına açacağız." yorumunu yaptı.

"KOBİ’ler dijitalleşmenin kurtarıcı rolüne vurgu yapıyor"

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise ekonomilerde hayati bir ağırlığa sahip olan KOBİ’lere faaliyetlerini sağlıklı biçimde yürütebilmeleri amacıyla Visa olarak global ölçekte destek verdiklerini belirterek, Türkiye’de de başta İşimi Yönetebiliyorum projesi olmak üzere bu amaç doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

TOBB ile birlikte duyurdukları Akıllı KOBİ platformunun bu çalışmalar arasında öne çıkanlardan biri olduğunu ifade eden Tezel, şöyle devam etti:

"2020 yılında yaptığımız KOBİ araştırmaları KOBİ’lerin dijitalleşme isteğinin artarak ilerlediğini gösteriyor. Online ve temassız ödemelerin temastan kaçınan tüketiciler için tercih sebebi olması, hayatı kolaylaştırması, güvenli olması, e-ticaretle satış hacminin artması, çağın gereklerine uyum sağlamak ve özellikle web sitesi ile birlikte kurumsal kimliğin güçlenmesi, dijitalleşme konusunda KOBİ’lerin en büyük motivasyonları olarak sıralanıyor.

Akıllı KOBİ platformunu bu acil dijitalleşme ihtiyacından yola çıkarak TOBB iş birliği ile hayata geçirdik. Tüm KOBİ’lerimizi dijitalleşme yolculuklarında destek almak üzere platforma giriş yapmaya davet ediyoruz."