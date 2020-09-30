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Toprağa gömülü bulunan Duygu'nun cinayet zanlısı yakalandı

Antalya'da kayıp olarak aranırken, bıçaklanmış cansız bedeni ormanlık alanda başı bedeninden ayrılmış halde bulunan Duygu Çelikten'in katil zanlısı Veli Ü., Muğla Fethiye'de yakalandı. Veli Ü.'nün ilk sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi
Toprağa gömülü bulunan Duygu'nun cinayet zanlısı yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 6 Eylül günü evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ü., annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı. İkiliden daha sonra haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten'in ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. 13 gündür kızlarından haber alamayan aile, özel bir televizyon kanalında canlı yayına katılarak, kızının bulunması için çağrıda bulundu.

BAŞI KOPMUŞ, VÜCUDU ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, kadının cesedini, 20 Eylül günü Kepez ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşla kapatılan, 30 santimetre derine gömülen Çelikten'in vücudunda yapılan ilk incelemede, sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlandı, başının ise vücudundan ayrıldığı belirlendi. Çelikten'in bedeninin de çürümeye başladığı belirlendi. Polis, cinayetin tek zanlısı ve kadının sevgilisi olduğu iddia edilen Veli Ü.'yü yakalamak için çalışma başlattı.

KATİL ZANLISI FETHİYE'DE YAKALANDI

Veli Ü., polis ekiplerince dün akşam saatlerinde Muğla'nın Fethiye ilçesindeki ormanlık alanda bulunan bir kulübede saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Veli Ü.'nün ilk sorgusunda, cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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