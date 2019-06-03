Trafik canavarına engel olalım

Bayram tatili Cuma günü mesai bitimi ile başladı. Ne yazık ki alınan tüm önlemlere rağmen bayram tatilinin ilk gününde meydana gelen trafik kazalarında 10 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı trafik tedbirlerini maksimum düzeye çıkarmasına rağmen her bayram tatilinde birçok ölümlü kaza meydana geliyor ve birçok ailenin bayramı tabiri caizse zehir oluyor. Bakanlık bu konuda çok hassas. Tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak tedbirler alıyor.

Vatandaşların kazasız bir bayram geçirmesi için tatil süresince toplam 101 bin 223 trafik ekibi / timi ve 184 bin 825 trafik personel görevlendirdi. Kazaların yoğun olduğu güzergâhlarda denetimler sıkılaştırıldı, havadan denetimler artırıldı. Sivil ekipler sahada görevlendirildi.

Peki, tüm bunlar neden ve kim için yapıldı? Bunu hiç düşünüyor muyuz? Bana kalırsa bu bayram yola çıkmadan önce sorulması gereken en önemli soru bu olmalı. Bayramda birileri bizler için yoğun mesai yapıyor. Birileri bayramı kazasız belasız atlatalım diye, kendi tatillerinden feragat ediyor.

Başta İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, tüm vali ve kaymakamlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanları, Jandarma Genel Komutanlığı Komutan Yardımcıları sahaya iniyor. Hepsi ne için? Kazalar önlensin, bayramda hiçbir ailenin ocağına ölüm haberi düşmesin diye. Yetkililer üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor. Peki ya biz?

Biz ise alınan tedbirlere ve uyarılara rağmen bayram tatillerinde sürekli aynı acı tabloyla karşılaşıyoruz. Bunun nedenini hiç sorguladık mı? Sürücü koltuğuna geçen birçok kişi kendinden emin, bize bir şey olmaz zihniyeti ile hareket ediyor. Bu zihniyette maalesef birçok ailenin yok olmasına sebep oluyor.

Araç kullanımı ne kadar bireysel bir hareket gibi gözükse de, aslında öyle olmadığını yolların kalabalık olduğu anlarda anlıyoruz. Emniyet birimleri ne kadar önlem alırsa alsın, ne kadar uyarı yaparsa yapsın sürücü ve yolcular bunları dikkate almadığı sürece kazalar engellenemiyor.

Bilinçsiz bir sürücü kendi ve araç içerisindekilerin hayatını kaybetmesine neden olabildiği gibi kaza yaptığı hatasız olan diğer araç içindeki bilinçli sürücü ve yolcularında hayatını tehlikeye atabiliyor.

Yani anlayacağınız siz ne kadar kurallara uyarsanız uyun, kurallara uymayan bir sürücünün hatası sizin hayatınıza da mal olabiliyor. O yüzdendir ki trafikte kendi tedbirimizi ne kadar alırsak alalım, kurallara uymayan sürücüler olduğunda emniyet birimlerine ileterek bir başkasının canının yanmasına engel olalım. Bu bayram yola çıkmadan, uykusuz araç kullandığınızda, hız sınırını aştığınızda olası bir kazada sonuçlarının neler olacağının analizini iyi yapalım. En azından geride bırakacaklarımızı hatırlayalım ve o içimizdeki trafik canavarına engel olalım.