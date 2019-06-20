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Trakya'da buğday hasadı başladı

Edirne'de buğday hasadı için biçerdöverler tarlalara girdi.
Trakya'da buğday hasadı başladı

Edirne'de kent genelinde yaklaşık 1 milyon 250 bin dönüm buğday tarlası olgunlaşma durumuna göre hasat ediliyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, buğday hasadının başladığını belirterek bereketli bir hasat dönemi olmasını diledi.

Bu sene buğdayda yüksek rekolte beklediklerini ifade eden Arabacı, "Görünüm olarak çok iyi ve biçilen yerlerde rekoltenin iyi olduğunu görüyoruz. Dönüm başına 500-600 kilogramlık bir verim var. Buğday ülkemiz için önemli bir ürün. Verimlerimiz şu an için iyi. Tüm üreticilerimize bereketli ve sorunsuz bir hasat dönemi diliyorum." dedi.

Edirne'de yaklaşık 1 milyon 250 bin dönümlük bir alanda buğday ekimi yapıldığını belirten Arabacı, buğdayın ayçiçeği ve çeltikle birlikte ekimi en fazla yapılan ürünlerin başında geldiğini vurguladı.

"Saman açısından da güzel bir yıl olacak"

Arabacı, biçilen yerlerde buğday saplarının da gayet büyük olduğunu, bu durumun aynı zamanda hayvancılıkla uğraşan çiftçiyi mutlu ettiğini belirtti.

Dönüm başına ortalama 7-8 adet saman balyası bağlandığını aktaran Arabacı, şöyle konuştu:

"Önceki yıllar saman açısından sıkıntı çekilmişti. Bölgemiz için ayçiçeği ve çeltikle birlikte ekimi yoğun şekilde yapılan bir ürün. Bu hasat döneminin bereketli geçmesini bekliyoruz. Bu sene saman açısından da güzel bir yıl olacak. Ben hasat döneminin çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum"  

Üretici Mıstık Özel de hasat döneminin bereketli başladığını belirterek, "100 dönümlük bir buğday ekimim var. Hayırlısıyla hasada başladık. Verimler şu an için iyi." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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