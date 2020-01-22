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'Trump'ın başına ödül' açıklamasına ABD'den cevap

İranlı milletvekilinin ABD Başkanı Trump'ın başına 3 milyon dolar ödül konduğunu açıklamasına ABD'den yanıt gecikmedi.
'Trump'ın başına ödül' açıklamasına ABD'den cevap

İranlı milletvekili Ahmed Hamzeh parlamentoda, "Kirman eyaletindeki insanlar adına Trump'ı öldüren herkese 3 milyon dolar nakit ödeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

"AÇIKLAMALAR ÇOK SAÇMA"

ABD'nin silahsızlanma elçisi Robert Wood, Cenevre'de yaptığı İranlı vekilin bu açıklamasına cevap olarak, "Bu açıklama çok saçma. Bu rejimin temellerinde teröristlerin olduğunu ortaya koyuyor. İran'da rejim artık kendini değiştirmeli" ifadelerini kullandı.

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