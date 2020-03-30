Trump'ın gönderdiği hastane gemisi New York'ta

ABD Başkanı Trump'ın, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gönderdiği Amerikan Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Comfort hastane gemisi, New York Limanı'na ulaştı.

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yeni merkez üssü olan ABD, tedbirlerini artırmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Norfolk deniz üssünde bakımı tamamlanan Amerikan Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Comfort hastane gemisini dün New York kentine göndermişti.

Dev hastane gemisi bugün New York Limanı'na ulaştı.

NORMAL HASTALARIN TEDAVİSİ BURADA YAPILACAK

ABD’de koronavirüs salgınında bilanço ağırlaşıyor. ABD’nin koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen New York kentinde ölü ve vaka sayısı gün geçtikçe artıyor.

Trump, hastanelerin yükünü azaltmak maksadıyla New York eyaletine gönderdiği USNS Comfort hastane gemisinin, koronavirüs hastası olmayan ve hastanelerde tedavi altında olan normal hastaların tedavisini üstleneceğini açıklamıştı.

BİN YATAK KAPASİTESİ VAR

Trump, 18 Mart’ta yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ABD Deniz Kuvvetlerine bağlı USNS Mercy yüzen hastane gemisini Kaliforniya’nın Los Angeles kentine bir diğer USNS Comfort hastane gemisini ise New York'a göndereceğini açıklamıştı.

USNS Comfort’un bin yatak kapasitesi, bin 200 sağlık personeli, 12 adet tam donanımlı ameliyathane, laboratuvar tesisi ve oksijen üreten tesisler bulunuyor.

ABD'DE SON DURUM NE?

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 322 artarak 2 bin 513'e yükseldi.