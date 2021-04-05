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TÜBİTAK SAGE personel alım ilanı yayımlandı

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) personel alım ilanı yayımlandı. SAGE bünyesinde görev yapacak 77 personel alınacak. İşte detaylar:
TÜBİTAK SAGE personel alım ilanı yayımlandı

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü personel alımı yapacak.

77 personel alınacak ve tamamı Tübitak Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapacak. 

Alınacak personel Kısmi Süreli Proje Personeli (Aday Araştırmacı) olarak çalışacak. 

Son başvuru tarihi 26 Nisan 2021. 

İlan detayları için TIKLAYIN

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