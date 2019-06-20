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Tüketici güven endeksi haziranda yüzde 4.3 arttı

Tüketici güven endeksi, mayıs ayındaki 55.3 düzeyinden, haziranda yüzde 4.3 artışla 57.6 puana yükseldi.
Tüketici güven endeksi haziranda yüzde 4.3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor.

Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

TÜİK verilerine göre;

- Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 5.9 artışla, mayıs ayındaki 73.9 düzeyinden haziranda 78.3 düzeyine yükseldi.

- Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 5.4 artışla mayıs ayındaki 70.1 düzeyinden haziranda 73.9 düzeyine yükseldi.

- İşsiz sayısı beklentisi haziran ayında bir değişiklik göstermeyerek 56.3 düzeyinde kaldı.

- Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 6.1 artışla mayıs ayındaki 20.8 düzeyinden Haziran’da 22 düzeyine yükseldi.

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