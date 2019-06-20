Tüketici güven endeksi haziranda yüzde 4.3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, 0-200 aralığında değer alabiliyor.
Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
TÜİK verilerine göre;
- Hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 5.9 artışla, mayıs ayındaki 73.9 düzeyinden haziranda 78.3 düzeyine yükseldi.
- Genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 5.4 artışla mayıs ayındaki 70.1 düzeyinden haziranda 73.9 düzeyine yükseldi.
- İşsiz sayısı beklentisi haziran ayında bir değişiklik göstermeyerek 56.3 düzeyinde kaldı.
- Tasarruf etme ihtimali endeksi yüzde 6.1 artışla mayıs ayındaki 20.8 düzeyinden Haziran’da 22 düzeyine yükseldi.
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